«За тобой ездила «семёрка»: ФСБ подсушала разговоры офицеров СБУ о ракетной программе «Сапсан»
ФСБ добыла запись разговора сотрудников ВПК Украины о ракетах Сапсан
ФСБ России обнародовала аудиозапись разговора между сотрудниками военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, в котором обсуждается сборка и изготовление компонентов ракетного комплекса «Сапсан». Известно, что работы по производству начались ещё в 2024 году.
Аудио с Украины, где обсуждается производство «Сапсанов». Видео © ФСБ России
«Нас интересуют корпуса, сопла, расчёты. Тогда мы планируем 200 штук в месяц делать», — сказал один из собеседников.
Один из участников разговоров – сотрудник СБУ Александр Девяткин, который отвечал за контрразведывательное направление ракетной программы. По словам собеседников, он жаловался на невыполнеие плана. При этом из беседы выходит, что за одним из сотрудников полгода велась слежка из-за слива информации.
Украина вела секретную разработку ракетной программы, используя советское технологическое наследие и запасы. При поддержке представителей НАТО ракетный комплекс «Сапсан» предназначался для нанесения ударов по территории России. Ущерб, нанесённый украинскому оборонному потенциалу в результате операции, значительно превышает результаты операции ГУР Украины под кодовым названием «Паутина». В ходе проведения операции были установлены предприятия, участвовавшие в реализации ракетной программы, а также получены материалы, содержащие компрометирующую информацию о руководстве украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). По данным ФСБ, финансирования проекта велось со стороны Германии.
Ранее стало известно, что благодаря согласованным действиям российских силовых ведомств и Вооружённых сил РФ была ликвидирована украинская программа по производству ракетных комплексов «Сапсан». По информации ФСБ, Киев планировал использовать эти ракеты, поставленные одной из стран НАТО, для нанесения ударов по территории России. В результате ударов были полностью разрушены цеха по производству ракет в Днепропетровской и Сумской областях.