«‎За тобой ездила «семёрка‎»: ФСБ подсушала разговоры офицеров СБУ о ракетной программе «Сапсан»

ФСБ России обнародовала аудиозапись разговора между сотрудниками военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, в котором обсуждается сборка и изготовление компонентов ракетного комплекса «Сапсан». Известно, что работы по производству начались ещё в 2024 году.

Аудио с Украины, где обсуждается производство «Сапсанов». Видео © ФСБ России

«Нас интересуют корпуса, сопла, расчёты. Тогда мы планируем 200 штук в месяц делать», — сказал один из собеседников.

Один из участников разговоров – сотрудник СБУ Александр Девяткин, который отвечал за контрразведывательное направление ракетной программы. По словам собеседников, он жаловался на невыполнеие плана. При этом из беседы выходит, что за одним из сотрудников полгода велась слежка из-за слива информации.