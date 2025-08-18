Встреча Путина и Трампа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 августа, 13:30

Бытовые привычки Сталина: Как выглядела повседневность противоречивого вождя СССР

Сталин был антимодником
Зато Сталин любил, когда у него много домов
Но в интерьерах Сталин роскошь не любил
Сталин всё донашивал до состояния ветоши
При этом Сталин обожал «тусоваться» до четырёх утра!

Фигура Сталина остаётся противоречивой даже спустя 147 лет после его рождения. Для кого-то — душегуб. Для кого-то — крепкий хозяйственник. Для кого-то — легендарный бандит, прорвавшийся к власти и достойный своей GTA. Life.ru — о быте Сталина, вплоть до нижнего белья.

У Сталина были вполне простые бытовые привычки. Подросток Джугашвили всё же учился в духовной семинарии. Обложка © Wikipedia / James Abbe, © ТАСС / Владимир Гурин

Иосиф Виссарионович Джугашвили родился в 1878 году в Гори, Грузия. Он окончил духовную семинарию, а потом взял себе фамилию Сталин и присоединился к революционерам. В 1907 году герой материала совершил самое масштабное ограбление в истории Российской империи. Естественно, при царе Сталин сидел по казематам довольно долго. Баиловская тюрьма в Баку почти стала ему вторым домом, но внезапно пришло время ссылки в Туруханск. Возможно, именно поэтому, уже управляя страной, вождь за один вечер аж три раза заказал Леониду Утёсову блатную песню «С одесского кичмана». Он был тот ещё меломан. А каким бывший Джугашвили был в быту, расскажем в материале.

Сталин был антимодником

Иначе никак не назвать. Он принципиально сторонился новых вещей. Интересно почему? Фото © ТАСС / Фёдор Кислов

Когда Иосиф Сталин умер, в его шкафу обнаружили всего четыре костюма. Два — для Виссарионовича в роли генералиссимуса. И два — для обычного гражданского Сталина, которого друзья ласково называли Кобой. Правда, таких друзей к тому времени у вождя уже не осталось. Он принципиально не носил разнообразные костюмы. Когда Сталину купили новую шинель, он рассердился, потому что мог ходить ещё минимум год в старой. Это рассказал его приёмный сын Артём Сергеев. Мы можем предположить, откуда у Кобы появился такой аскетизм в области моды. В молодости Сталин был революционером и преступником. За ним охотилась «охранка». Тогда нужно было часто менять одежду, причёски, черты лица — то отращивать щетину, то сбривать усы... Возможно, в зрелом возрасте он специально избегал разнообразия в одежде, чтобы не травмировать себя воспоминаниями?

Зато Сталин любил, когда у него много домов

А вот любовь к перемещениям проявлялась в Сталине и в зрелом возрасте. Как ещё забыть Баиловскую тюрьму? Фото © ТАСС / Владимир Гурин

Но недвижимость Иосиф Виссарионович любил. Он даже был её преданным фанатом. У Сталина было 12 дач. В Массандре, в Сухуми, в Новом Афоне, в Мюссере, в Гаграх, в Гудаутском районе. А ещё в Сочи и на Валдае. Теперь перейдём к московским дачам вождя. «Зубалово-4» — оно располагалось в Одинцовском районе. «Дача в Липках» — это Мытищи. «Дальняя дача» — в Семёновском. И самая знаменитая «Ближняя дача» — это Кунцево, рядом были село Волынское и Фили-Давыдково. На этой даче Сталин прожил более 20 лет. В 1932 году его жена умерла — с тех пор Иосиф Виссарионович с Кунцевской дачи практически «не вылезал». Архитектора всех этих дач, кстати, в 1943 году посадили вместе с семьёй и заставили работать в шарашках по профессии.

Но в интерьерах Сталин роскошь не любил

Да, у него было много дач. Но все были относительно однотипные по интерьеру. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Действительно, дач у вождя народов было немало. Но все они были выкрашены в один и тот же цвет. Кажется, нетрудно догадаться, в какой. Зелёный. Это чтобы здания смешивались с листвой и были замаскированы от налётов вражеской авиации. Хорошо, что Сталин не дожил до эпохи БПЛА... Он бы очень страдал в XXI веке. А ещё — внутри эти дачи тоже были более или менее одинаковы. Обставлены они были весьма просто. Совершенно обычная кровать в спальне, непритязательный кабинет, место для банкетов тоже вполне скромное.

Сталин всё донашивал до состояния ветоши

Интересный факт о сталинском нижнем белье. В прямом смысле. Фото © ТАСС

После смерти Сталина похоронная команда из верных соратников столкнулась с необычным вызовом. Для положения вождя в гроб пришлось пошить ему новое нижнее бельё, а именно кальсоны, ну или трусы, как кому больше нравится. Оказалось, что всё бельё у Иосифа Виссарионовича было ужасно изношенным. Старым и тысячу раз перелатанным — возможно, даже самим вождём. Но по традиции для похорон покойника надо нарядить во всё новое — пришлось заказывать даже бельё.

При этом Сталин обожал «тусоваться» до четырёх утра!

Между прочим, Сталин был тем ещё «тусовщиком»! Его ужины продолжались до утра. Фото © ТАСС / РГАКФД

Единственный, пожалуй, выбивающийся из «аскетического» мифа факт о Сталине. Анастас Микоян — партийный и государственный деятель, который чудом пережил все волны сталинских репрессий. Его младший брат Артём — тот самый авиаконструктор, благодаря которому у нас есть самолёты МиГ. При этом Анастас ходил по лезвию бритвы — возражал Сталину в принципиальных вопросах. Например, вернул ингушей и чеченцев на родину после разговора с 14 представителями народов Нохчий и ГӀалгӀай. Но нам интересен младший сын Анастаса, доктор исторических наук Серго Микоян. По рассказам отца, а порой и лично, он знал, как «тусовался» Сталин.

Ужины Иосифа Виссарионовича начинались в период с 21:00 до 22:00 по московскому времени. Угощения были разные, изысканные — икра, отбивные, котлеты, капуста по-гурийски с жареными куропатками... И горячительные напитки. «Анонимные алкоголики» появились только в 1935 году, но банкетов Сталина ни один из них не пережил бы. Иосиф Виссарионович был не промах — специально «спаивал» соратников, чтобы те начинали много разговаривать. Если не пьёшь — значит, тебе есть что скрывать. Короче, всех из «Анонимных алкоголиков» там бы расстреляли. И ещё один красноречивый момент: по нескольку раз за вечер Сталин произносил два слова на родном картвельском языке, которые в переводе значили «новая скатерть». Прислуга сворачивала старую скатерть в кулёк, все недоеденные и недопитые яства перемешивались с битым хрусталём — стол полностью обновлялся. Продолжались «тусичи» до четырёх утра.

Конечно, в «тусовочной» составляющей Иосиф Виссарионович Сталин был чем-то похож на Ивана Грозного. Тот тоже устраивал шумные посиделки со своими опричниками. Гвоздём программы был Фёдор Басманов. При этом опричники клялись не есть и не пить с земщиной, обычным дворянством. Но к подобным личностям стоит быть снисходительными — у них просто не было друга, который может правильно оказывать психологическую поддержку. Подробнее — в этом материале Life.ru.

Анна Волкова
