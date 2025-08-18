Бытовые привычки Сталина: Как выглядела повседневность противоречивого вождя СССР

Иосиф Виссарионович Джугашвили родился в 1878 году в Гори, Грузия. Он окончил духовную семинарию, а потом взял себе фамилию Сталин и присоединился к революционерам. В 1907 году герой материала совершил самое масштабное ограбление в истории Российской империи. Естественно, при царе Сталин сидел по казематам довольно долго. Баиловская тюрьма в Баку почти стала ему вторым домом, но внезапно пришло время ссылки в Туруханск. Возможно, именно поэтому, уже управляя страной, вождь за один вечер аж три раза заказал Леониду Утёсову блатную песню «С одесского кичмана». Он был тот ещё меломан. А каким бывший Джугашвили был в быту, расскажем в материале.

Сталин был антимодником

Иначе никак не назвать. Он принципиально сторонился новых вещей. Интересно почему? Фото © ТАСС / Фёдор Кислов

Когда Иосиф Сталин умер, в его шкафу обнаружили всего четыре костюма. Два — для Виссарионовича в роли генералиссимуса. И два — для обычного гражданского Сталина, которого друзья ласково называли Кобой. Правда, таких друзей к тому времени у вождя уже не осталось. Он принципиально не носил разнообразные костюмы. Когда Сталину купили новую шинель, он рассердился, потому что мог ходить ещё минимум год в старой. Это рассказал его приёмный сын Артём Сергеев. Мы можем предположить, откуда у Кобы появился такой аскетизм в области моды. В молодости Сталин был революционером и преступником. За ним охотилась «охранка». Тогда нужно было часто менять одежду, причёски, черты лица — то отращивать щетину, то сбривать усы... Возможно, в зрелом возрасте он специально избегал разнообразия в одежде, чтобы не травмировать себя воспоминаниями?

Зато Сталин любил, когда у него много домов

А вот любовь к перемещениям проявлялась в Сталине и в зрелом возрасте. Как ещё забыть Баиловскую тюрьму? Фото © ТАСС / Владимир Гурин

Но недвижимость Иосиф Виссарионович любил. Он даже был её преданным фанатом. У Сталина было 12 дач. В Массандре, в Сухуми, в Новом Афоне, в Мюссере, в Гаграх, в Гудаутском районе. А ещё в Сочи и на Валдае. Теперь перейдём к московским дачам вождя. «Зубалово-4» — оно располагалось в Одинцовском районе. «Дача в Липках» — это Мытищи. «Дальняя дача» — в Семёновском. И самая знаменитая «Ближняя дача» — это Кунцево, рядом были село Волынское и Фили-Давыдково. На этой даче Сталин прожил более 20 лет. В 1932 году его жена умерла — с тех пор Иосиф Виссарионович с Кунцевской дачи практически «не вылезал». Архитектора всех этих дач, кстати, в 1943 году посадили вместе с семьёй и заставили работать в шарашках по профессии.

Но в интерьерах Сталин роскошь не любил

Да, у него было много дач. Но все были относительно однотипные по интерьеру. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Действительно, дач у вождя народов было немало. Но все они были выкрашены в один и тот же цвет. Кажется, нетрудно догадаться, в какой. Зелёный. Это чтобы здания смешивались с листвой и были замаскированы от налётов вражеской авиации. Хорошо, что Сталин не дожил до эпохи БПЛА... Он бы очень страдал в XXI веке. А ещё — внутри эти дачи тоже были более или менее одинаковы. Обставлены они были весьма просто. Совершенно обычная кровать в спальне, непритязательный кабинет, место для банкетов тоже вполне скромное.

Сталин всё донашивал до состояния ветоши

Интересный факт о сталинском нижнем белье. В прямом смысле. Фото © ТАСС

После смерти Сталина похоронная команда из верных соратников столкнулась с необычным вызовом. Для положения вождя в гроб пришлось пошить ему новое нижнее бельё, а именно кальсоны, ну или трусы, как кому больше нравится. Оказалось, что всё бельё у Иосифа Виссарионовича было ужасно изношенным. Старым и тысячу раз перелатанным — возможно, даже самим вождём. Но по традиции для похорон покойника надо нарядить во всё новое — пришлось заказывать даже бельё.

При этом Сталин обожал «тусоваться» до четырёх утра!

Между прочим, Сталин был тем ещё «тусовщиком»! Его ужины продолжались до утра. Фото © ТАСС / РГАКФД

Единственный, пожалуй, выбивающийся из «аскетического» мифа факт о Сталине. Анастас Микоян — партийный и государственный деятель, который чудом пережил все волны сталинских репрессий. Его младший брат Артём — тот самый авиаконструктор, благодаря которому у нас есть самолёты МиГ. При этом Анастас ходил по лезвию бритвы — возражал Сталину в принципиальных вопросах. Например, вернул ингушей и чеченцев на родину после разговора с 14 представителями народов Нохчий и ГӀалгӀай. Но нам интересен младший сын Анастаса, доктор исторических наук Серго Микоян. По рассказам отца, а порой и лично, он знал, как «тусовался» Сталин.

Ужины Иосифа Виссарионовича начинались в период с 21:00 до 22:00 по московскому времени. Угощения были разные, изысканные — икра, отбивные, котлеты, капуста по-гурийски с жареными куропатками... И горячительные напитки. «Анонимные алкоголики» появились только в 1935 году, но банкетов Сталина ни один из них не пережил бы. Иосиф Виссарионович был не промах — специально «спаивал» соратников, чтобы те начинали много разговаривать. Если не пьёшь — значит, тебе есть что скрывать. Короче, всех из «Анонимных алкоголиков» там бы расстреляли. И ещё один красноречивый момент: по нескольку раз за вечер Сталин произносил два слова на родном картвельском языке, которые в переводе значили «новая скатерть». Прислуга сворачивала старую скатерть в кулёк, все недоеденные и недопитые яства перемешивались с битым хрусталём — стол полностью обновлялся. Продолжались «тусичи» до четырёх утра.