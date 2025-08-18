В центре Москвы перекроют ряд улиц с 20 августа по 1 сентября

В центре Москвы с 20 августа по 1 сентября введут ограничения движения транспорта из-за фестиваля «Спасская башня». Соответствующая информация размещена на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Проезд будет закрыт с 22:00 20 августа до 08:00 1 сентября на участке Ильинки от Новой до Красной площади, а также от Ильинки до Варварки возле дома 5 на Красной площади, говорится в публикации. Дополнительно с полуночи 20 августа до завершения фестиваля на перекрытых участках запретят парковку.

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» состоится с 22 по 31 августа на Красной площади. В этом году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящён защитникам Отечества.