Фестиваль Signal перенесли из Калужской области в Москву ради безопасности

Музыкальный фестиваль Signal состоится в Москве, несмотря на то, что ранее мероприятие ежегодно проводилось в Никола-Ленивце Калужской области. Решение приняли из-за возможных рисков, связанных с безопасностью, сообщили организаторы.

«Фестиваль Signal 2025 не сможет состояться в Никола-Ленивце и будет перенесён в Москву, где пройдёт в тот же уикенд на нескольких городских площадках», — говорится в заявлении.

Организаторы рассказали, что в последние месяцы вели диалог с региональными властями и профильными службами, но сегодня, 8 августа, администрация Никола-Ленивца «уведомила о нецелесообразности проведения фестиваля».

Всех, кто уже купил билеты на Signal, просят их не сдавать — они дадут доступ к серии городских событий в Москве или останутся действительными на фестиваль в 2026 году.