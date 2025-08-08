Встреча Путина и Трампа
8 августа, 14:47

Фестиваль Signal перенесли из Калужской области в Москву ради безопасности

Обложка © Vk.com/Signal

Музыкальный фестиваль Signal состоится в Москве, несмотря на то, что ранее мероприятие ежегодно проводилось в Никола-Ленивце Калужской области. Решение приняли из-за возможных рисков, связанных с безопасностью, сообщили организаторы.

«Фестиваль Signal 2025 не сможет состояться в Никола-Ленивце и будет перенесён в Москву, где пройдёт в тот же уикенд на нескольких городских площадках», — говорится в заявлении.

Организаторы рассказали, что в последние месяцы вели диалог с региональными властями и профильными службами, но сегодня, 8 августа, администрация Никола-Ленивца «уведомила о нецелесообразности проведения фестиваля».

Всех, кто уже купил билеты на Signal, просят их не сдавать — они дадут доступ к серии городских событий в Москве или останутся действительными на фестиваль в 2026 году.

Напомним, ранее власти сообщили об отмене фестиваля «Сигнал» из-за угроз безопасности. По данным главы района, организаторы мероприятия якобы ещё в апреле знали об этом решении.

Наталья Афонина
