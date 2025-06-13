Группа Boney M душевно спела в российской глубинке на фоне атак БПЛА
Немецкая группа Boney M выступила в орловской деревне, несмотря на атаку дронов
В деревне Ловчиково Орловской области прошло выступление немецкой диско-группы Boney M, которое состоялось на фоне угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъём».
В рамках фестиваля, приуроченного к празднованию Святой Троицы, в Ловчиково Глазуновского района выступили также группы «На-На» и «Отпетые мошенники». Мероприятие стало неожиданностью для местных жителей, поскольку не было предварительно анонсировано. Представители районной администрации подчеркнули, что не являются организаторами концерта, отметив, что его устроил частный меценат, уроженец и житель деревни Ловчиково — Юрий Евдокимов. К слову, мужчина приглашает артистов уже пятый год подряд.
Выступление группы Boney M. Видео © Telegram / «Подъём»
«Мы не проводим, у нас нет разрешения… Это не только затратно, но сами понимаете обстановку. У нас только в ночь было 14 прилётов беспилотников», — заявили в районной администрации.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников. По информации Министерства обороны РФ, было перехвачено в общей сложности 125 украинских дронов над территорией шести областей России. Наибольшее количество БПЛА, а именно 70, было сбито над Крымом. Кроме того, российская ПВО уничтожила 15 беспилотников в Орловской области, а также по 11 дронов в Курской и Саратовской областях.
Обложка © Telegram / «Подъём»