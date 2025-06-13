ВС РФ нанесли один массированный и семь групповых ударов по украинскому ВПК

За прошедшую неделю, в период с 7 по 13 июня, российские войска нанесли серию ударов по территории Украины, включая один массированный и семь групповых. Целью ударов были заявлены предприятия военно-промышленного комплекса и инфраструктура военных аэродромов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесён массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА, в результате которых поражены предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных БПЛА, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников», — указано в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в Минобороны, поставленные задачи были выполнены, все цели были поражены.