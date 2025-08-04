Более 100 тысяч участников: В Крыму завершился масштабный фестиваль «Таврида.АРТ»

Седьмой фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», который посетили более 100 тысяч участников, завершился в Крыму. Как сообщила пресс-служба проекта, прошло более 300 мероприятий, посвящённых молодому искусству и культуре России.









«Важно сказать, что седьмой фестиваль «Таврида.АРТ» прошёл в год 80-летия Великой Победы, год, который Президентом объявлен Годом защитника Отечества. И на мой взгляд, было видно, насколько сегодняшняя молодёжь трепетно относится к искусству, в частности, к песням военных лет», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Проект проходил с 1 по 3 августа, на котором собрались жители со всех регионов России, а также приехали гости из 21 зарубежной страны. На фестивале представили музыкальные шоу, выступления артистов, выставки, лекции, мастер-классы, театральные постановки, встречи с общественными и культурными деятелями. Также на площадке впервые прошло театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка, а также съёмки кино- и медиапроектов.

На главной сцене состоялась премьера постановки «Плечом к плечу: искусство и победа». На сцене прозвучали песни, которые были популярны в годы Великой Отечественной войны. В частности, «В землянке», «Синий платочек», «Тёмная ночь» и другие. В постановке принял и участие исполнители, приглашённые артистки и духовой оркестр Академии Матусовского из Луганска.

Впервые во время фестиваля состоялась благотворительная акция «Гитара для Победы», которая направлена оказаться моральную поддержку российским военнослужащим и пациентам военных госпиталей. Каждый желающий мог принести гитары и другие аксессуары, которые передадут на фронт. В акции принял участие депутат Госдумы и певец Денис Майданов. Для военнослужащих он принёс гитару, с которой выступал 10 лет. Поддержали инициативу группа «Звери», музыкальный коллектив 25/17, Саша ST, Женя Трофимов и Василий Пасечник.