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Регион
4 августа, 13:13

Более 100 тысяч участников: В Крыму завершился масштабный фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ

Обложка © Пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»

Обложка © Пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»

Седьмой фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», который посетили более 100 тысяч участников, завершился в Крыму. Как сообщила пресс-служба проекта, прошло более 300 мероприятий, посвящённых молодому искусству и культуре России.

  • Фото © Пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»
    Фото © Пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»
  • Фото © Пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»
    Фото © Пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»
  • Фото © Пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»
    Фото © Пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»
  • Фото © Пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»
    Фото © Пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»

Фото © Пресс-служба фестиваля «Таврида.АРТ»

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«Важно сказать, что седьмой фестиваль «Таврида.АРТ» прошёл в год 80-летия Великой Победы, год, который Президентом объявлен Годом защитника Отечества. И на мой взгляд, было видно, насколько сегодняшняя молодёжь трепетно относится к искусству, в частности, к песням военных лет»,сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Проект проходил с 1 по 3 августа, на котором собрались жители со всех регионов России, а также приехали гости из 21 зарубежной страны. На фестивале представили музыкальные шоу, выступления артистов, выставки, лекции, мастер-классы, театральные постановки, встречи с общественными и культурными деятелями. Также на площадке впервые прошло театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка, а также съёмки кино- и медиапроектов.

На главной сцене состоялась премьера постановки «Плечом к плечу: искусство и победа». На сцене прозвучали песни, которые были популярны в годы Великой Отечественной войны. В частности, «В землянке», «Синий платочек», «Тёмная ночь» и другие. В постановке принял и участие исполнители, приглашённые артистки и духовой оркестр Академии Матусовского из Луганска.

Впервые во время фестиваля состоялась благотворительная акция «Гитара для Победы», которая направлена оказаться моральную поддержку российским военнослужащим и пациентам военных госпиталей. Каждый желающий мог принести гитары и другие аксессуары, которые передадут на фронт. В акции принял участие депутат Госдумы и певец Денис Майданов. Для военнослужащих он принёс гитару, с которой выступал 10 лет. Поддержали инициативу группа «Звери», музыкальный коллектив 25/17, Саша ST, Женя Трофимов и Василий Пасечник.

Life.ru публикует фото с масштабного карнавального парада на фестивале «Таврида.АРТ»
Life.ru публикует фото с масштабного карнавального парада на фестивале «Таврида.АРТ»

Ранее сообщалось, что на фестивале «Таврида.Арт» в Крыму представили документальный спектакль «Непокорённый Курск» о событиях в Курской области. В основе постановки были подлинные свидетельства ветеранов ВОВ и жителей Курского приграничья.

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Юлия Сафиулина
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