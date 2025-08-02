На фестивале Таврида.АРТ показали спектакль Непокорённый Курск

На фестивале «Таврида.Арт» в Крыму представили документальный спектакль «Непокорённый Курск» о событиях в Курской области.

На фестивале «Таврида.Арт» представили спектакль «Непокорённый Курск». Видео © Предоставлено Life.ru

«Спектакль — масштабная постановка, повествующая о судьбе нашего народа сквозь призму личных историй, боли утрат и несломленной веры. В основе постановки лежат подлинные свидетельства людей двух эпох — ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Курского приграничья, чьи жизни навсегда изменились после августовских событий 2024 года», — отметили организаторы.

Проект «Непокорённый Курск», созданный совместно с областным правительством, объединил свидетельства ветеранов ВОВ и современных жителей приграничных территорий. Премьера состоялась в рамках фестиваля, который в этом году посвящён русскому стилю — в программе народные мотивы, вышивка и этнические аксессуары.

С 1 по 3 августа на площадке пройдёт более 300 событий: концерты, спектакли, выставки и мастер-классы с участием звёзд и молодых артистов. Фестиваль в седьмой раз собрал творческие коллективы со всей страны.