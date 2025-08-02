На фестивале Таврида.АРТ показали спектакль Непокорённый Курск
На фестивале «Таврида.Арт» представили спектакль «Непокорённый Курск». Обложка © Предоставлено Life.ru
На фестивале «Таврида.Арт» в Крыму представили документальный спектакль «Непокорённый Курск» о событиях в Курской области.
На фестивале «Таврида.Арт» представили спектакль «Непокорённый Курск». Видео © Предоставлено Life.ru
«Спектакль — масштабная постановка, повествующая о судьбе нашего народа сквозь призму личных историй, боли утрат и несломленной веры. В основе постановки лежат подлинные свидетельства людей двух эпох — ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Курского приграничья, чьи жизни навсегда изменились после августовских событий 2024 года», — отметили организаторы.
Проект «Непокорённый Курск», созданный совместно с областным правительством, объединил свидетельства ветеранов ВОВ и современных жителей приграничных территорий. Премьера состоялась в рамках фестиваля, который в этом году посвящён русскому стилю — в программе народные мотивы, вышивка и этнические аксессуары.
С 1 по 3 августа на площадке пройдёт более 300 событий: концерты, спектакли, выставки и мастер-классы с участием звёзд и молодых артистов. Фестиваль в седьмой раз собрал творческие коллективы со всей страны.
Ранее Life.ru рассказывал, что на фестивале «Таврида.АРТ» показали каталог под названием «Главные темы России: 2025». В него вошли актуальные темы, значимые даты и вдохновляющие истории из всех российских регионов, которые лягут в основу новых творческих работ.