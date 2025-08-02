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2 августа, 17:07

На фестивале Таврида.АРТ показали спектакль Непокорённый Курск

На фестивале «Таврида.Арт» представили спектакль «Непокорённый Курск». Обложка © Предоставлено Life.ru

На фестивале «Таврида.Арт» представили спектакль «Непокорённый Курск». Обложка © Предоставлено Life.ru

На фестивале «Таврида.Арт» в Крыму представили документальный спектакль «Непокорённый Курск» о событиях в Курской области.

На фестивале «Таврида.Арт» представили спектакль «Непокорённый Курск». Видео © Предоставлено Life.ru

«Спектакль — масштабная постановка, повествующая о судьбе нашего народа сквозь призму личных историй, боли утрат и несломленной веры. В основе постановки лежат подлинные свидетельства людей двух эпох — ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Курского приграничья, чьи жизни навсегда изменились после августовских событий 2024 года», отметили организаторы.

Проект «Непокорённый Курск», созданный совместно с областным правительством, объединил свидетельства ветеранов ВОВ и современных жителей приграничных территорий. Премьера состоялась в рамках фестиваля, который в этом году посвящён русскому стилю — в программе народные мотивы, вышивка и этнические аксессуары.

С 1 по 3 августа на площадке пройдёт более 300 событий: концерты, спектакли, выставки и мастер-классы с участием звёзд и молодых артистов. Фестиваль в седьмой раз собрал творческие коллективы со всей страны.

Сотни человек хором исполнили гимн России на открытии фестиваля Таврида.АРТ
Сотни человек хором исполнили гимн России на открытии фестиваля Таврида.АРТ

Ранее Life.ru рассказывал, что на фестивале «Таврида.АРТ» показали каталог под названием «Главные темы России: 2025». В него вошли актуальные темы, значимые даты и вдохновляющие истории из всех российских регионов, которые лягут в основу новых творческих работ.

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Юрий Лысенко
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