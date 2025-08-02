Сотни человек хором исполнили гимн России на открытии фестиваля Таврида.АРТ

Сотни молодых людей вместе исполнили гимн России в Крыму, где проходит Седьмой Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». В этом году мероприятие закрепило за собой статус ключевого культурно-образовательного события страны.

Сотни молодых людей исполнили гимн России на фестивале искусства «Таврида.АРТ». Видео © Life.ru

На торжественном вечернем открытии заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко озвучил приветствие от Владимира Путина. Глава государства призвал участников максимально использовать предоставленные возможности, зарядиться энергией и вдохновением, а также активно набираться знаний и навыков у более опытных коллег.

В этот раз гостей фестиваля ждёт обширная и многогранная программа с музыкальными концертами, выступлениями звёзд, театральными представлениями, художественными экспозициями, а также образовательными лекциями и практическими мастер-классами. Среди нововведений появится дебют театрально-циркового шоу, проведение масштабной книжной ярмарки и съёмки разнообразных кино- и медиапроектов.