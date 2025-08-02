Сотни человек хором исполнили гимн России на открытии фестиваля Таврида.АРТ
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Сотни молодых людей вместе исполнили гимн России в Крыму, где проходит Седьмой Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». В этом году мероприятие закрепило за собой статус ключевого культурно-образовательного события страны.
Сотни молодых людей исполнили гимн России на фестивале искусства «Таврида.АРТ». Видео © Life.ru
На торжественном вечернем открытии заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко озвучил приветствие от Владимира Путина. Глава государства призвал участников максимально использовать предоставленные возможности, зарядиться энергией и вдохновением, а также активно набираться знаний и навыков у более опытных коллег.
В этот раз гостей фестиваля ждёт обширная и многогранная программа с музыкальными концертами, выступлениями звёзд, театральными представлениями, художественными экспозициями, а также образовательными лекциями и практическими мастер-классами. Среди нововведений появится дебют театрально-циркового шоу, проведение масштабной книжной ярмарки и съёмки разнообразных кино- и медиапроектов.
Ранее Life.ru рассказал, что в музее-заповеднике «Коломенское» прошёл масштабный фестиваль DDX Fitness FEST 2025. Во время мероприятия сразу несколько событий попали в Книгу рекордов России. Достижения получила самая массовая функциональная тренировка страны, в которой одновременно приняло участие 333 человека. Вторым рекордом стало массовое гвоздестояние, в котором поучаствовали 204 человека.