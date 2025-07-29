Двухдневный музыкальный фестиваль «Наши в городе» посетили более 10 тыс. человек

В Москве завершился двухдневный музыкальный фестиваль «Наши в городе». Мероприятие собрало более 10 тысяч зрителей на новой площадке кинопарка «Москино».

«Люди приходили целыми семьями, и, когда видишь, как радовались дети, а их родители танцевали под знакомые хиты, понимаешь — ради такого единения и стоило проводить этот праздник», — отметила гендиректор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселёва.

Главными хедлайнерами стали «Ленинград» и «Чайф». Сергей Шнуров подчеркнул, что каждый концерт для него — импровизация, а Владимир Шахрин сравнил выступление с интимным диалогом со зрителем. Гоша Куценко назвал площадку идеальной для масштабных мероприятий.