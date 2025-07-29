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28 июля, 21:35

Двухдневный музыкальный фестиваль «Наши в городе» посетили более 10 тыс. человек

Фестиваль «Наши в городе». Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой фестиваля

Фестиваль «Наши в городе». Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой фестиваля

В Москве завершился двухдневный музыкальный фестиваль «Наши в городе». Мероприятие собрало более 10 тысяч зрителей на новой площадке кинопарка «Москино».

«Люди приходили целыми семьями, и, когда видишь, как радовались дети, а их родители танцевали под знакомые хиты, понимаешь — ради такого единения и стоило проводить этот праздник», — отметила гендиректор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселёва.

Главными хедлайнерами стали «Ленинград» и «Чайф». Сергей Шнуров подчеркнул, что каждый концерт для него — импровизация, а Владимир Шахрин сравнил выступление с интимным диалогом со зрителем. Гоша Куценко назвал площадку идеальной для масштабных мероприятий.

Гости фестиваля участвовали в киноквестах, мастер-классах и спортивных активностях, а для детей работали игровые зоны. Организаторы планируют сделать кинопарк постоянной площадкой для проектов «НАШЕго Радио».

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Напомним, что на сцене фестиваля выступали группы «ГУДТАЙМС» и «АнимациЯ», «Крематорий» и Nagart, а также «Пилот», F.P.G и Найк Борзов. Первым хедлайнером концерта стала группа «Ленинград», а вторым — Radio Tapok.

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Юрий Лысенко
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