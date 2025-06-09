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Регион
9 июня, 14:17

Список участников фестиваля «Наши в городе» пополнили ещё две именитых рок-группы

В фестивале «Наши в городе» примут участие «Крематорий» и Nagart

Группа Nagart. Обложка © Пресс-служба Nagart / Предоставлено Life.ru

Группа Nagart. Обложка © Пресс-служба Nagart / Предоставлено Life.ru

В масштабном рок-фестивале «Наши в городе» в Москве примут участие яркие представители российского хоррор-панка Nagarth и культовая группа «Крематорий». Об этом Life.ru сообщили организаторы мероприятия.

«Группы «Крематорий» и Nagart — наши большие друзья, которые уже много лет радуют слушателей в эфире «НАШЕго Радио» любимыми хитами. Я очень рад, что они присоединятся к масштабному празднику и будут дарить свои лучшие треки зрителям. Мы подготовили для гостей мощную музыкальную программу и разные развлечения — будет много эмоций, творчества и живого общения», — поделился программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.

«Друзья, всем привет, я Александр Старцев, и от лица группы NAGART хочу пригласить вас всех на крутой фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдёт 26 и 27 июля в Москве. «НАШИ В ГОРОДЕ» возвращаются, мы рады участвовать в этом фестивале. Море панк-рока и рок-н-ролла — увидимся с вами, друзья!» — обратился к поклонникам тяжёлой музыки фронтмен группы.

В числе ранее объявленных хедлайнеров — легендарный «Ленинград» Сергея Шнурова и популярный RADIO TAPOK. Организаторы обещают в ближайшее время раскрыть имена других участников фестиваля.

Помимо насыщенной музыкальной программы, гостей ждут разнообразные развлекательные площадки, включая тематические зоны, спортивные активности и специальные пространства для детей. Фестиваль станет главным рок-событием этого лета, объединяющим поклонников живой музыки. Полное расписание выступлений и дополнительная информация доступны на официальном сайте nashe.ru. Это будет два дня мощной энергии, любимых хитов и незабываемой атмосферы.

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Напомним, фестиваль пройдёт в парке «Москино» 26 и 27 июля. Ранее своё участие подтвердили группы ПилОт и F.P.G, а также маститый музыкант Найк Борзов.

Юрий Лысенко
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