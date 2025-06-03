Молодёжный фестиваль «Блогеры России» пройдёт 12 июня в четырёх городах страны

12 июня 2025 года в День России состоится масштабный молодёжный фестиваль «Блогеры России», который одновременно пройдёт в четырёх крупных городах страны. В этом году мероприятие обещает стать особенно ярким благодаря участию таких звёздных хедлайнеров, как Ольга Бузова, INSTASAMKA, Валя Карнавал, Дилара и многих других популярных блогеров и артистов.

В Москве праздник развернётся на территории парка «Ходынское поле», где перед гостями выступят INSTASAMKA, Татьяна Куртукова, BEARWOLF, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, RAVILOVA и блогер ВАША МАРУСЯ. Санкт-Петербург встретит участников в Приморском парке Победы с концертной программой, которую откроет Валя Карнавал, а также выступлениями группы Wildways, МИЛАНЫ ХАМЕТОВОЙ и Rakhim.

Екатеринбург примет фестиваль в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского, где пройдут выступления ANDRO, Дилары и дуэта Nansi & Sidorov. Кроме того, в специальном лектории гости смогут пообщаться с Аней Pokrov, ГЕРМАНОМ ГЛАСОМ и ПАШЕЙ ДВОРЕЦКИМ. В Перми праздник совпадёт с Днём города и пройдёт на Городской эспланаде с участием Ольги Бузовой, RASA и Gazan.

Организаторы подготовили насыщенную программу: помимо концертов посетителей ждут тематические мастер-классы, автограф-сессии с популярными блогерами, увлекательные флешмобы и конкурсы. Кульминацией фестиваля станет масштабная акция «Воздушная красота» — в пяти городах участники одновременно создадут огромный флаг России из 30 тысяч белых, синих и красных ленточек, который затем поднимется в небо.

«За восемь лет существования фестиваль «Блогеры России» стал значимым культурным событием, объединяющим как известных инфлюенсеров, так и начинающих авторов. В этом году мы постарались сделать программу ещё более разнообразной, добавив новые форматы взаимодействия между блогерами и их аудиторией», — отмечают организаторы.

Генеральным партнёром мероприятия выступает компания VK, организацией занимается агентство маркетинговых коммуникаций Vision Republic. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге фестиваль начнётся в 13:00, а в Перми — в 12:00. Вход на все площадки свободный для всех желающих. Точные адреса проведения: Москва — Ходынский бульвар, 10Б; Санкт-Петербург — Крестовский проспект, 23А; Екатеринбург — улица Мичурина, 230; Пермь — улица Ленина, 53.