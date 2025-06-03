В Москве завершился фестиваль «Золотая маска»

В Москве состоялась церемония закрытия фестиваля Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Мероприятие прошло в академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ).

«Когда мы говорим о «Золотой маске», чрезвычайно важно указать, что в рамках фестиваля свои спектакли в Москву привозят театры из регионов. Они имеют свой голос в столице. Московские зрители и гости города могут прийти и посмотреть, познакомиться с пульсом жизни регионов. Это, пожалуй, главная цель и заслуга фестиваля», — сказал перед началом вечера секретарь Союза театральных деятелей (СТД) РФ и генеральный директор МАМТа Андрей Борисов, добавив, что в текущем сезоне «Золотой маски» залы театров заполнялись не менее чем на 90%.

Фестивальная программа завершилась показом оперы Родиона Щедрина «Не только любовь». По информации организаторов, либретто к произведению создал Василий Катанян на основе рассказов Сергея Антонова. Отмечается, что премьера состоялась 6 марта 2024 года в МАМТе под руководством режиссёра Евгения Писарева и дирижёра Феликса Коробова. Постановка претендует на пять номинаций премии «Золотая маска», включая «Лучший спектакль» и «Лучшую режиссуру».

Коробов в интервью журналистам подчеркнул, что в спектакле поднимаются вечные философские вопросы о соотношении любви и личного счастья. Солистка Наталья Зимина, исполняющая главную роль, отметила, что полностью проживает свою героиню на сцене. Как добавил Владимир Дмитрук, играющий возлюбленного главной героини, несмотря на сложность материала, опера представляет собой свежий взгляд в рамках фестивальной программы.