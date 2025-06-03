ПилОт, F.P.G и Найк Борзов присоединятся к «Ленинграду» на фестивале «Наши в городе»
ПилОт. Обложка © Предоставлена Life.ru пресс-службой артистов
Летний музыкальный праздник «Наши в городе» порадует поклонников новыми именами. На сцену кинопарка «Москино» 26-27 июля выйдут легендарные группы ПилОт, F.P.G и харизматичный Найк Борзов. Эти исполнители давно завоевали сердца слушателей «НАШЕго Радио», и их выступления обещают стать настоящим музыкальным шоу.
«Друзья, с радостью представляем вам ещё троих участников фестиваля. Их творчество наполняет эфиры особым настроением, мы уверены, что они создадут неповторимую атмосферу на празднике! Музыка «НАШЕго Радио» выходит за рамки студии и оживает на больших площадках под открытым небом», – прокомментировал программный директор радиостанции Игорь Паньков.
Найк Борзов также не остался в стороне: «Всем привет! Это Найк Борзов. Увидимся этим жарким летом на фестивале «Наши в городе». Море драйва, рок-н-ролла – с нетерпением жду встречи!».
Гости фестиваля смогут насладиться не только живыми выступлениями легенд отечественного рока, но и встретиться с известными актерами, а также поучаствовать в разнообразных развлечениях.
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