ПилОт, F.P.G и Найк Борзов присоединятся к «Ленинграду» на фестивале «Наши в городе»

Летний музыкальный праздник «Наши в городе» порадует поклонников новыми именами. На сцену кинопарка «Москино» 26-27 июля выйдут легендарные группы ПилОт, F.P.G и харизматичный Найк Борзов. Эти исполнители давно завоевали сердца слушателей «НАШЕго Радио», и их выступления обещают стать настоящим музыкальным шоу.

«Друзья, с радостью представляем вам ещё троих участников фестиваля. Их творчество наполняет эфиры особым настроением, мы уверены, что они создадут неповторимую атмосферу на празднике! Музыка «НАШЕго Радио» выходит за рамки студии и оживает на больших площадках под открытым небом», – прокомментировал программный директор радиостанции Игорь Паньков.

Найк Борзов также не остался в стороне: «Всем привет! Это Найк Борзов. Увидимся этим жарким летом на фестивале «Наши в городе». Море драйва, рок-н-ролла – с нетерпением жду встречи!».

Гости фестиваля смогут насладиться не только живыми выступлениями легенд отечественного рока, но и встретиться с известными актерами, а также поучаствовать в разнообразных развлечениях.