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Регион
26 мая, 10:52

Группа «Ленинград» станет хедлайнером летнего фестиваля «Наши в городе»

Группа «Ленинград». Обложка © Предоставлено Life.ru

Группа «Ленинград». Обложка © Предоставлено Life.ru

На фестивале «Наши в городе», который состоится 26-27 июля в Москве, хедлайнером станет группа «Ленинград». Помимо исполнения своих главных хитов, на фестивале выступят ещё 15 популярных исполнителей.

«Что-то мы давненько не выступали в Москве. 27 июля на фестивале «Наши в городе» в кинопарке «Москино» мы будем выступать с нашими лучшими песнями. Я очень этому рад. Встретимся в Москве на фестивале», – обратился к зрителям Сергей Шнуров.

По словам программного директора «НАШЕго Радио» Игоря Панькова, группа «Ленинград» является одним из лидеров концертной и фестивальной сцены России, способной создать невероятную атмосферу и «взорвать» любую публику. В дополнение к выступлению «Ленинграда», программа двухдневного фестиваля включает в себя выступления более 15 ведущих российских музыкальных коллективов. Продолжительность каждого концертного сета составит не менее одного часа.

Российский регион намерен обязать группу «Ленинград» соблюдать законы
Российский регион намерен обязать группу «Ленинград» соблюдать законы

А ранее Life.ru сообщал, что «Ленинград» выпустил песню, посвящённую юбилею «Зенита». Накануне клубу исполнилось 100 лет. Центральным событием праздника стал «Матч легенд» на «Газпром Арене».

Мария Любицкая
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