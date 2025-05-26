Группа «Ленинград» станет хедлайнером летнего фестиваля «Наши в городе»

На фестивале «Наши в городе», который состоится 26-27 июля в Москве, хедлайнером станет группа «Ленинград». Помимо исполнения своих главных хитов, на фестивале выступят ещё 15 популярных исполнителей.

«Что-то мы давненько не выступали в Москве. 27 июля на фестивале «Наши в городе» в кинопарке «Москино» мы будем выступать с нашими лучшими песнями. Я очень этому рад. Встретимся в Москве на фестивале», – обратился к зрителям Сергей Шнуров.

По словам программного директора «НАШЕго Радио» Игоря Панькова, группа «Ленинград» является одним из лидеров концертной и фестивальной сцены России, способной создать невероятную атмосферу и «взорвать» любую публику. В дополнение к выступлению «Ленинграда», программа двухдневного фестиваля включает в себя выступления более 15 ведущих российских музыкальных коллективов. Продолжительность каждого концертного сета составит не менее одного часа.