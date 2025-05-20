Российский регион намерен обязать группу «Ленинград» соблюдать законы

Перед концертами в Новосибирске группу «Ленинград» обяжут предоставить письменные гарантии соблюдения законодательства, а вход на мероприятия для лиц младше 18 лет будет запрещён. Об этом сообщили в департаменте информационной политики правительства Новосибирской области.

Там объяснили, что в министерство культуры и министерство спорта Новосибирской области поступали запросы с просьбой отменить концерт группы «Ленинград».

«На концерт музыкальной группы «Ленинград» установлены возрастные ограничения 18+. В зоне контроля билетов будет организована обязательная проверка оригиналов паспортов. Также дополнительно перед началом концерта артист подписывает гарантийное письмо, в котором обязуется соблюдать действующее законодательство РФ», — говорится в комментарии, передаёт РИА «Новости».