Страдающая редким недугом экс-солистка «Ленинграда» сделала заявление

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс, страдающая редким заболеванием крови, поделилась в своём Telegram-канале радостной новостью о значительном прогрессе в лечении. Она отметила, что после девяти лет борьбы произошло настоящее чудо, которого она ждала с нетерпением, и назвала это событие почти невероятным.

Вокс опубликовала скриншот результатов анализов, показывающий, что скорость оседания эритроцитов (по методу Вестергрена) достигла 14 мм/ч при норме от 2 до 22 мм/ч. Певица призналась, что её переполняют эмоции, и она готова делиться этой новостью со всем миром.

«Господь сотворил для меня огромное чудо! Больше девяти лет я ждала этого дня! Делюсь с вами первыми! Это абсолютно невозможно, но это происходит сейчас со мной!», — призналась певица.