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11 апреля, 08:41

Мучительная боль: Выпускник «Фабрики звёзд» сражается со страшным недугом

Выпускник «Фабрики звёзд» Антон Зацепин рассказал о болях из-за серьёзной травмы

Антон Зацепин. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Антон Зацепин. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Один из самых ярких выпускников «Фабрики звёзд» Антон Зацепин сегодня задействован в нескольких творческих проектах, хотя параллельно ему приходится справляться со страшным недугом, возникшим ещё в юности. В 16 лет артист заработал травму спины, а теперь вынужден регулярно посещать медицинские процедуры.

«Меня с 16 лет из-за травм спины мучают, но я уже с ними научился жить, знаю, когда на массаж сходить, когда — к остеопату. А тут всё скопом навалилось — болит от шеи до крестца. На недавних гастролях даже приступ случился. Ну что делать, лечимся», — признался певец в интервью Леди Mail.

Певца Антона Зацепина на байке сбил джип
Певца Антона Зацепина на байке сбил джип

Ранее музыкант сделал громкое заявление в отношении Примадонны российской эстрады. Антон Зацепин заявил, что Алла Пугачёва может вернуться на родину перед своими похоронами. По его словам, россияне отличаются сердобольностью, поэтому могут простить беглую звезду.

Борис Эльфанд
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