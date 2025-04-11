Мучительная боль: Выпускник «Фабрики звёзд» сражается со страшным недугом

Один из самых ярких выпускников «Фабрики звёзд» Антон Зацепин сегодня задействован в нескольких творческих проектах, хотя параллельно ему приходится справляться со страшным недугом, возникшим ещё в юности. В 16 лет артист заработал травму спины, а теперь вынужден регулярно посещать медицинские процедуры.

«Меня с 16 лет из-за травм спины мучают, но я уже с ними научился жить, знаю, когда на массаж сходить, когда — к остеопату. А тут всё скопом навалилось — болит от шеи до крестца. На недавних гастролях даже приступ случился. Ну что делать, лечимся», — признался певец в интервью Леди Mail.