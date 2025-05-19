В «Москино» в конце июня пройдёт музыкальный фестиваль «Наши в городе»

В кинопарке «Москино» 26 и 27 июня пройдёт ежегодный фестиваль «Наши в городе». Гостей ждут два дня, наполненных яркими впечатлениями и вдохновением, а любимые артисты и музыканты создадут незабываемую атмосферу на музыкальной сцене.

Фестиваль станет настоящим семейным праздником: взрослых ждут живые концерты и интересные развлечения, а для детей подготовлена целая развлекательная зона с батутами и аквагримом. Фестиваль удобно расположен в Москве, и каждый день здесь будут выступать звезды музыкальной сцены. Ведущие «НАШЕго Радио» добавят мероприятию драйва и хорошего настроения.

«Мы очень скучали по большим концертам и рады, что они возвращаются в нашу жизнь. Как всегда, будет незабываемо музыкально и душевно, и мы очень рады, что наши звёзды горят идеей фестиваля также сильно, как и мы. Ждём всех на нашем празднике», — отметил программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.

Фестиваль «Наши в городе» впервые состоялся в 2002 году в Санкт-Петербурге. За годы своего существования он собрал более 100 тысяч зрителей в различных городах России, а общая аудитория в крупных городах достигает порядка полумиллиона человек. На сценах фестиваля выступали такие известные музыканты, как Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов, Диана Арбенина, Светлана Сурганова, Валерий Сюткин, Сергей Бобунец и группы «Ария», «Пилот», «Секрет», «Ундервуд», «Мураками».