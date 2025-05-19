Стартовало народное голосование Всероссийского конкурса «Родная игрушка»

В России стартовало народное голосование в рамках конкурса «Родная игрушка», организованного обществом «Знание» совместно с Движением Первых. По информации РАПСИ, предоставленной пресс-службой общества «Знание», голосование продлится до 26 мая.

«Любой житель России сможет отдать свой голос за понравившиеся модели игр и игрушек. Голосование пройдёт в мини-приложении «ВКонтакте». Всего в голосовании участвуют 149 конкурсных работ, ставших лучшими по итогам экспертной оценки более чем 28 тысяч заявок из всех 89 регионов страны. Итоги будут объявлены на следующем заседании оргкомитета конкурса, которое пройдёт 1 июня, в День защиты детей», — отмечается в сообщении.

До 75 проектов пройдут во второй этап конкурса. Здесь авторы смогут создать прототипы при поддержке партнёров. Оценивать работы будет жюри из психологов, педагогов, технологов, маркетологов и представителей бизнеса и общественных организаций. В сентябре пройдёт фестиваль детских игр. На нём эксперты, родители и дети смогут протестировать разработки.

В каждой номинации выберут до пяти победителей. Их проекты запустят в серийное производство и предложат в магазинах.