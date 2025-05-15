В Британии дошколятам разрешили менять пол

В Великобритании власти разрешили менять половую принадлежность детям дошкольного возраста. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в правительственных кругах. Издание напоминает, что ранее существовал законодательный запрет на подобные манипуляции с организмом малышей.

«По новым данным, терапию проходят до 10 детей ясельного возраста, а в клиники направлены 157 детей в возрасте до девяти лет», – отмечается в публикации.

Национальная служба здравоохранения Великобритании уже несколько лет твердила, что испытывает колоссальное давление со стороны представителей ЛГБТ*, требующих расширить возможности для смены пола вне зависимости от возраста. Британские власти какое-то время держали удар, но, судя по всему, сдались и пошли на поводу «модного тренда».

Английские чиновники ранее говорили, что дошколята не в состоянии верно оценить необходимость поменять пол, тем более что малышам часто нравятся игрушки, не соответствующие их гендеру, что вовсе не говорит о другой половой принадлежности. Сейчас Лондон снял все возрастные ограничения на этот счёт, хотя ранее процедуры по смене пола проводились в стране с 7 лет.

Ранее Верховный суд Британии постановил, что только «биологические женщины», а не женщины-трансгендеры* подпадают под определение «женщина» в Законе о равенстве 2010 года. Суд также указал, что понятия «мужчина» и «пол» относятся исключительно к биологическому полу.