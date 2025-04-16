Верховный суд Британии отказался признавать трансгендеров* женщинами

Только «биологические женщины», а не женщины-трансгендеры* подпадают под определение «женщина» в Законе о равенстве 2010 года, постановил британский Верховный суд.

«Лицо с сертификатом о признании смены пола на женский не подпадает под определение «женщины» применительно к недискриминации по половому признаку в 11 разделе закона 2010 года», — говорится в решении суда.

Согласно решению суда, термин «женщина» охватывает лишь «биологических женщин», поэтому Закон о равенстве не должен распространяться на защиту от дискриминации мужчин, которые сменили пол. Суд также указал, что понятия «мужчина» и «пол» относятся исключительно к биологическому полу.