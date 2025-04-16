Верховный суд Британии отказался признавать трансгендеров* женщинами
Только «биологические женщины», а не женщины-трансгендеры* подпадают под определение «женщина» в Законе о равенстве 2010 года, постановил британский Верховный суд.
«Лицо с сертификатом о признании смены пола на женский не подпадает под определение «женщины» применительно к недискриминации по половому признаку в 11 разделе закона 2010 года», — говорится в решении суда.
Согласно решению суда, термин «женщина» охватывает лишь «биологических женщин», поэтому Закон о равенстве не должен распространяться на защиту от дискриминации мужчин, которые сменили пол. Суд также указал, что понятия «мужчина» и «пол» относятся исключительно к биологическому полу.
А ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ввести в Штатах официальную политику, которая признаёт лишь два пола — мужской и женский. Он заявил о своём намерении противостоять абсурду, исходящему от ЛГБТ-движения*. В то же время Госдепартамент США распорядился приостановить рассмотрение заявок на изменение пола в паспортах и на оформление документов с отметкой «X» в разделе «пол».
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
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