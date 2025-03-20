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20 марта, 09:00

Университет Пенсильвании лишился финансирования из-за пловчихи-трансгендера

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение приостановить федеральное финансирование Университета штата Пенсильвания, что вызвало бурные обсуждения в американском обществе.

Основной причиной такого шага стало участие пловчихи-трансгендера Лии Томас в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта. По данным телеканала Fox News, речь идёт о значительной сумме в $175 миллионов.

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После своей инаугурации 20 января Трамп подписал ряд указов, среди которых оказался и запрет на участие мужчин, сменивших пол, в женских спортивных соревнованиях в США. Этот шаг вызвал как поддержку, так и критику среди различных групп населения. Президент также выразил намерение добиваться запрета на участие трансгендеров в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BalanceFormCreative

Оксана Попова
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