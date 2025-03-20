Университет Пенсильвании лишился финансирования из-за пловчихи-трансгендера

Основной причиной такого шага стало участие пловчихи-трансгендера Лии Томас в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта. По данным телеканала Fox News, речь идёт о значительной сумме в $175 миллионов.

После своей инаугурации 20 января Трамп подписал ряд указов, среди которых оказался и запрет на участие мужчин, сменивших пол, в женских спортивных соревнованиях в США. Этот шаг вызвал как поддержку, так и критику среди различных групп населения. Президент также выразил намерение добиваться запрета на участие трансгендеров в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.