Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 февраля, 08:12

«Началось выздоровление»: В России оценили указ Трампа о трансгендерах* в женском спорте

Малофеев: Трамп как «как настоящий традиционалист» борется с трансгендерами*

Президент США Дональд Трамп «как настоящий традиционалист» приблизил мир к победе над коллективным Содомом, борьбу с которым начала Россия. Об этом заявил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.

Предприниматель отметил, что Трамп своим указом, запрещающим трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях, положил начало всеобщему выздоровлению. Глава Белого дома гарантировал справедливость и безопасность для женщин-спортсменок на предстоящей Олимпиаде в 2028 году.

В Госдуме предрекли США протесты из-за войны Трампа с трансгендерами
В Госдуме предрекли США протесты из-за войны Трампа с трансгендерами

«Впереди Олимпиада 2028 года в Лос-Анджелесе. И Трамп уже дал понять МОК, что не допустит того апофеоза Содома, который в прошлом году творился на парижской Олимпиаде. С откровенно сатанинским глумлением над христианами и избиениями женщин мужиками-трансгендерами* на потеху такой же извращённой публики», — отметил Малофеев.

Как ранее писал Life.ru, Трамп подписал указ, который запрещает мужчинам, сменившим пол, участвовать в женских соревнованиях. Этот документ также оставил без финансирования учебные заведения, которые допускают трансгендеров* к состязаниям. Речь, в частности, идёт об одном из самых вопиющих случаев в истории спорта, когда все команды Христианской школы Среднего Вермонта отстранили от соревнований за отказ играть против трансгендера*. Напомним, до этого  против участия трансгендеров* в женских состязаниях высказался и президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, это напрочь убивает женский спорт.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Обложка ©

kremlin.ru

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar