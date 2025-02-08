Президент США Дональд Трамп «как настоящий традиционалист» приблизил мир к победе над коллективным Содомом, борьбу с которым начала Россия. Об этом заявил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.

Предприниматель отметил, что Трамп своим указом, запрещающим трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях, положил начало всеобщему выздоровлению. Глава Белого дома гарантировал справедливость и безопасность для женщин-спортсменок на предстоящей Олимпиаде в 2028 году.

«Впереди Олимпиада 2028 года в Лос-Анджелесе. И Трамп уже дал понять МОК, что не допустит того апофеоза Содома, который в прошлом году творился на парижской Олимпиаде. С откровенно сатанинским глумлением над христианами и избиениями женщин мужиками-трансгендерами* на потеху такой же извращённой публики», — отметил Малофеев.

Как ранее писал Life.ru, Трамп подписал указ, который запрещает мужчинам, сменившим пол, участвовать в женских соревнованиях. Этот документ также оставил без финансирования учебные заведения, которые допускают трансгендеров* к состязаниям. Речь, в частности, идёт об одном из самых вопиющих случаев в истории спорта, когда все команды Христианской школы Среднего Вермонта отстранили от соревнований за отказ играть против трансгендера*. Напомним, до этого против участия трансгендеров* в женских состязаниях высказался и президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, это напрочь убивает женский спорт.