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5 февраля, 22:06

Трамп сурово наказал спортсменов-трансгендеров* за кражу тысяч побед у женщин

Трамп официально запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает сменившим пол мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. Также документ оставит без финансирования учебные заведения, которые допустили трансгендеров* к таким состязаниям.

«Мужчины, притворяющиеся девочками, украли у них победу в более чем 3,5 тысячи состязаний, что очень много, и приняли участие в более чем 11 тысячи соревнований, предназначенных для женщин», — заявил глава Белого дома.

Также американский политик будет добиваться от МОК полного отстранения трансгендеров* от участия в женских соревнованиях.

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Ранее против участия трансгендеров* в женских состязаниях высказался и Владимир Путин. По словам политика, это напрочь убивает женский спорт.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Photo Contributor

Антон Голыбин
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