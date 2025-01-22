«Страшно и противно»: Захарова пожалела загнанных в ад американских трансгендеров*

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожалела западный народ, который «потерялся в аду ценностных нарративов США». Об этом она заявила в своей авторской программе на радио Sputnik комментируя указ президента США Дональда Трампа о признании в стране только двух полов — мужского и женского.

Захарова заявила, что в Штатах за одну секунду ценности смогли превратиться в антиценности. Теперь многие запутавшиеся граждане, не имея примера здоровой семьи, системы образования или воспитания, оказались в аду под воздействием «чудовищной антинаучной пропаганды». Дипломат объяснила, что главной целью продвижения гендерного многообразия была сверхприбыль. «Биг фарма» делала большие деньги, создавая новые недуги, продолжая ампутировать здоровые половые органы и подсаживая общество на вечную терапию.

«Мне страшно и противно это говорить. Такое количество людей страдают от болезней, для них разрабатываются протезы, которые позволяют сохранять жизненную активность. И тут придумать болезненную идеологию в угоду алчности и жадности!» — подчеркнула представитель МИДа.