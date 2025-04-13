В Британии разгорелся скандал после жалобы на ЛГБТ*-пропаганду в школе

Жительнице Британии запретили приходить в школу, где учится её 11-летняя дочь. Женщина жаловалась на то, что педагоги рассказывают детям о трансгендерной* идентичности и пропагандируют смену пола. Об этом сообщает газета Telegraph.

Британка была сильно обеспокоена тем, что 9-летним школьникам рассказывают о трансгендерной* идентичности, и написала об этом в Сети. После этого администрация школы запретила ей приближаться к учебному заведению. Спустя восемь месяцев запрет сняли, но попросили больше «не очернять» репутацию школы, а также заранее предупреждать о визитах, чтобы «сотрудники могли чувствовать себя подготовленными».

Ранее трансгендерную* актрису из «Эйфории» Хантер Шефер вновь сделали мужчиной в новом паспорте США. Это было сделано на фоне распоряжения американского лидера Дональда Трампа о признании в Штатах только двух полов. Актриса сменила пол ещё в подростковом возрасте.