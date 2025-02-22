Трансгендерную* актрису из «Эйфории» вновь сделали мужчиной в новом паспорте США

Трансгендерной* актрисе из сериала «Эйфория» Хантер Шефер изменили пол на мужской в паспорте на фоне распоряжения президента Дональда Трампа о признании в США только двух полов.

До недавнего времени 26-летняя Шефер считалась трансгендерной женщиной после смены пола ещё в подростковом возрасте. Однако в изменённых документах её снова определили как мужчину.