Трансгендерную* актрису из «Эйфории» вновь сделали мужчиной в новом паспорте США
Звезду «Эйфории» Хантер Шефер вновь сделали мужчиной в новом паспорте США
Хантер Шафер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval
Трансгендерной* актрисе из сериала «Эйфория» Хантер Шефер изменили пол на мужской в паспорте на фоне распоряжения президента Дональда Трампа о признании в США только двух полов.
До недавнего времени 26-летняя Шефер считалась трансгендерной женщиной после смены пола ещё в подростковом возрасте. Однако в изменённых документах её снова определили как мужчину.
Новый паспорт актрисы Хантер Шефер с указанием «М» в графе пол. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /hunterschaferhi
Напомним, в числе первых распоряжений Трампа на посту президента было признание в Америке только двух полов — мужского и женского. В результате трансгендерных* женщин вернули в мужские тюрьмы США.
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