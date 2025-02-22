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22 февраля, 01:45

Трансгендерную* актрису из «Эйфории» вновь сделали мужчиной в новом паспорте США

Звезду «Эйфории» Хантер Шефер вновь сделали мужчиной в новом паспорте США

Хантер Шафер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval

Хантер Шафер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval

Трансгендерной* актрисе из сериала «Эйфория» Хантер Шефер изменили пол на мужской в паспорте на фоне распоряжения президента Дональда Трампа о признании в США только двух полов.

До недавнего времени 26-летняя Шефер считалась трансгендерной женщиной после смены пола ещё в подростковом возрасте. Однако в изменённых документах её снова определили как мужчину.

Новый паспорт актрисы Хантер Шефер с указанием «М» в графе пол. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /hunterschaferhi

Новый паспорт актрисы Хантер Шефер с указанием «М» в графе пол. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /hunterschaferhi

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Напомним, в числе первых распоряжений Трампа на посту президента было признание в Америке только двух полов — мужского и женского. В результате трансгендерных* женщин вернули в мужские тюрьмы США.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Лия Мурадьян
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