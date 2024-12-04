В HBO назвали дату выхода новых сезонов «Белого лотоса» и «Эйфории»

Американский телеканал HBO объявил о предстоящих релизах нескольких ожидаемых сериалов на 2025-2027 годы. О премьерах сообщил глава департамента международного стриминга Warner Bros. Жан-Бриак Перретт, его цитирует Variety.

В феврале 2025 года зрители смогут насладиться третьим сезоном комедийного хита «Белый лотос», который будет сниматься в Таиланде. В актёрский состав войдут Уолтон Гоггинс, Кэрри Кун и Наташа Ротвелл. Весной того же года ожидается второй сезон драматического сериала «Одни из нас», а летом — приквел «Игры престолов» под названием «Рыцарь Семи Королевств». Эти проекты обещают стать важными событиями в мире телевидения.

Третий сезон подростковой драмы «Эйфория», который неоднократно переносился, выйдет в начале 2026 года. Главные роли вновь исполнят Зендая, Джейкоб Элорди и Сидни Суини.

Кроме того, поклонники вселенной Гарри Поттера смогут посмотреть новый сериал, посвящённый знаменитым книгам Дж. К. Роулинг. Он изначально планировался на 2026 год, но релиз был перенесён на 2027 год. «Начинается 10-летнее путешествие по сериалу «Гарри Поттер», чему мы очень рады. И я бы сказал, что это может стать самым большим событием, когда мы доберёмся до этого сериала», — заявил Перретт.

Предполагается, что роли Гарри, Рона и Гермионы исполнят актёры-новички, а взрослых героев сыграют известные артисты. Например, Дамблдором может стать британский актёр Марк Райлэнс, который известен благодаря роли в историческом триллере «Шпионский мост» Стивена Спилберга.

В числе других ожидаемых проектов — продолжение «Дома дракона» и возможный полнометражный фильм по мотивам «Игры престолов».