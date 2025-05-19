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Регион
19 мая, 13:31

Президентский фонд культурных инициатив за 4 года поддержал 9407 проектов

Обложка © VK / Проектный офис ПФКИ | Псковская область

Обложка © VK / Проектный офис ПФКИ | Псковская область

Президентский фонд культурных инициатив за четыре года своей деятельности оказал поддержку 9407 творческим проектам по всей России, предоставив финансирование в размере свыше 36,8 миллиарда рублей. Также за это время было проведено 13 конкурсов и обработано 96 838 заявок. В настоящее время рассматриваются проекты, поступившие на 14-й конкурс, а также проводится специальный отбор музыкального контента для детей и молодёжи.

«Прошло четыре года с момента выхода указа президента России «О создании Президентского фонда культурных инициатив». Это решение придало импульс к развитию культурной жизни страны, дав дорогу творческим инициативам, которые раньше не получали поддержку. Одно из главных достижений — люди культуры поверили фонду и активно подают заявки на конкурсы. Мы видим, как сегодня растёт запрос на осмысленное творчество, на проекты, которые укрепляют наши традиционные ценности, объединяют поколения, сохраняют историческую память», — сказал генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

При поддержке фонда организованы мероприятия, приуроченные к объявленным в России Году народного искусства и нематериального культурного наследия (2022), Году педагога и наставника (2023), Году семьи (2024) и Году защитника Отечества (2025). С 2023 года фонд расширяет сеть региональных партнёрских офисов, число которых достигло 24, включая офисы в Луганске, Красноярске и Хабаровске. В 2024 году начал работу второй офис на Дальнем Востоке.

Для участников спецоперации, ветеранов и их семей запущена специальная программа, предлагающая курсы по разработке культурных инициатив. Продолжает действовать благотворительная программа для спортивных учреждений и исторических регионов, на которую коммерческие партнёры фонда в 2023–2024 годах направили 6,5 миллиарда рублей.

Также фонд оказывает поддержку как масштабным всероссийским мероприятиям, так и небольшим местным проектам. Подать заявку на участие в конкурсах могут некоммерческие, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Все проекты должны соответствовать одной из 17 традиционных ценностей, определённых в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В списке победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив впервые представлены все регионы страны
В списке победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив впервые представлены все регионы страны

Ранее были названы 39 претендентов на статус «Культурной столицы 2027 года». Данный конкурс организован Фондом развития культурных, научных, образовательных и социально-экономических сфер «Культурная столица» с поддержкой Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Правительства Москвы.

Наталья Афонина
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