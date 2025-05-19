Президентский фонд культурных инициатив за 4 года поддержал 9407 проектов

Президентский фонд культурных инициатив за четыре года своей деятельности оказал поддержку 9407 творческим проектам по всей России, предоставив финансирование в размере свыше 36,8 миллиарда рублей. Также за это время было проведено 13 конкурсов и обработано 96 838 заявок. В настоящее время рассматриваются проекты, поступившие на 14-й конкурс, а также проводится специальный отбор музыкального контента для детей и молодёжи.

«Прошло четыре года с момента выхода указа президента России «О создании Президентского фонда культурных инициатив». Это решение придало импульс к развитию культурной жизни страны, дав дорогу творческим инициативам, которые раньше не получали поддержку. Одно из главных достижений — люди культуры поверили фонду и активно подают заявки на конкурсы. Мы видим, как сегодня растёт запрос на осмысленное творчество, на проекты, которые укрепляют наши традиционные ценности, объединяют поколения, сохраняют историческую память», — сказал генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

При поддержке фонда организованы мероприятия, приуроченные к объявленным в России Году народного искусства и нематериального культурного наследия (2022), Году педагога и наставника (2023), Году семьи (2024) и Году защитника Отечества (2025). С 2023 года фонд расширяет сеть региональных партнёрских офисов, число которых достигло 24, включая офисы в Луганске, Красноярске и Хабаровске. В 2024 году начал работу второй офис на Дальнем Востоке.

Для участников спецоперации, ветеранов и их семей запущена специальная программа, предлагающая курсы по разработке культурных инициатив. Продолжает действовать благотворительная программа для спортивных учреждений и исторических регионов, на которую коммерческие партнёры фонда в 2023–2024 годах направили 6,5 миллиарда рублей.

Также фонд оказывает поддержку как масштабным всероссийским мероприятиям, так и небольшим местным проектам. Подать заявку на участие в конкурсах могут некоммерческие, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Все проекты должны соответствовать одной из 17 традиционных ценностей, определённых в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.