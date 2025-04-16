Названы 39 претендентов на статус «Культурной столицы 2027 года»

15 апреля 2025 года в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» стартовал общенациональный конкурс «Культурная столица 2027 года». На пресс-конференции старший продюсер Роман Миронов отметил, что проект «Культурная столица года» уже на протяжении трёх лет способствует формированию культурной экосистемы в стране.

«Это не просто конкурс, а настоящая возможность для городов заявить о себе, продемонстрировать силу своей культуры, сплочённость. Итак, сегодня мы даём старт новой культурной гонке!» — сказал Миронов.

Заместитель начальника Управления по общественным проектам Администрации Президента РФ Александр Журавский напомнил о предыдущем конкурсе «Культурная столица Поволжья», который проходил в 2000-х годах с поддержкой Сергея Кириенко, и отметил, что конкурс «Культурные столицы» имеет федеральное значение. Депутат Государственной думы и председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков сообщил, что в этом году — рекордное количество участников: 39 регионов России выразили желание побороться за титул культурной столицы 2027 года. Среди участников — такие города, как Архангельск, Астрахань, Казань, Новосибирск и многие другие. Все участники конкурса либо являются административными центрами своих регионов, либо имеют население свыше 200 тысяч человек.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов сообщил о запуске народного голосования на платформе «Госуслуги». Он отметил, что голосование доступно одним нажатием кнопки и в этом году открыто для 19 городов, а ещё 20 присоединятся в ближайшее время. Участие могут принимать все пользователи с подтверждённой учётной записью. Качанов также добавил, что в 2024 году в голосовании участвовало 728 тысяч россиян, и в 2025 году они надеются побить этот рекорд. Он подчеркнул, что на «Госуслугах» проходят все этапы конкурса, что обеспечивает прозрачность и отсутствие накруток.

Конкурс «Культурная столица года» был организован Фондом развития культурных, научных, образовательных и социально-экономических сфер «Культурная столица» с поддержкой Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Правительства Москвы.