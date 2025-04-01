«Движение первых»выделило 513 победителей грантового конкурса

«Движение первых» подвело итоги грантового конкурса. Экспертная комиссия определила проекты-победители из 79 регионов России и поддержала 513 заявок. Общая сумма поддержки составляет 1,4 миллиарда рублей.

«Грантовый конкурс «Движения первых» — это возможность реализовать социально значимые инициативы, поддержанные самими детьми. Мы получили более 5,5 тысяч заявок со всех регионов России», — поделился председатель правления движения Артур Орлов.

«Движение Первых» поддержит более 510 заявок в грантовом конкурсе. Фото © Предоставлено Life.ru

Наибольшее количество проектов-победителей было зарегистрировано в следующих регионах: Нижегородская, Томская и Кемеровская области, Алтайский край, Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, а также в городах Москве и Санкт-Петербурге. Каждый из этих проектов получит финансирование в виде гранта, максимальный размер которого составит 10 миллионов рублей.

Наибольший интерес вызвала тема «Патриотизм и историческая память». Многие проекты были приурочены к Году Защитника Отечества и юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Например, школьники из Башкортостана разработали проект, посвященный коню Керчь, который прошел всю войну вместе с бойцами Красной Армии и дошел до Берлина. Участники движения стремятся рассказать своим ровесникам и родителям по всей России о подвиге этого «коня-фронтовика».

«Движение Первых» поддержит более 510 заявок в грантовом конкурсе. Фото © Предоставлено Life.ru

Большое количество заявок поступило по направлениям «Культура и искусство» и «Образование и знания». В Свердловской области студенты и преподаватели Уральского политехнического колледжа планируют организовать летние смены для школьников. Этот формат позволит ребятам погрузиться в студенческую жизнь и познакомиться с преимуществами обучения в колледже.

Экспертная комиссия, состоящая из 820 человек, определила победителей. В состав комиссии вошли авторитетные специалисты, включая докторов и кандидатов наук, представителей государственных структур (федеральных и региональных), руководителей высших учебных заведений и уполномоченных по правам ребенка. Все проекты, получившие признание, отвечают ключевым принципам движения, таким как патриотизм, сохранение исторического наследия, укрепление межнационального согласия и другим важным ценностям.