IV съезд «Движения первых» пройдёт в Национальном центре «Россия» 26–28 марта
Фото с мероприятия. Обложка © Пресс-служба «Движения первых»
С 26-го по 28 марта в Национальном центре «Россия» планируется проведение четвёртого съезда «Движения первых». Участвовать в программе собираются более двух тысяч россиян из 89 регионов страны.
Участники мероприятия. Фото © Пресс-служба «Движения первых»
Съезд «Движения первых» является важнейшим событием организации. Он является площадкой для совместного творчества основных участников воспитательного процесса — детей, родителей и наставников. На мероприятии будут подведены итоги акции «Ëлка желаний», а также дан старт новым сезонам всероссийского конкурса «Большая перемена» и всероссийского проекта «Театральное закулисье» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», сообщил председатель правления объединения Артур Орлов.
Главным моментом всей встречи будет заседание съезда, где взрослые и дети вместе обсудят итоги прошлогодней работы движения, наметив направления дальнейшего развития. На церемонии также будут награждать победителей «Премии первых».
Выступление на съезде. Фото © Пресс-служба «Движения первых»
Большую значимость также будет иметь заседание рабочей группы Международной ассоциации детских организаций (МАДО). Школьники совместно с их иностранными сверстниками будут делиться своими идеями о развитии МАДО и форматах взаимодействия молодёжи из разных стран.
Церемония открытия съезда запланирована на 26 марта. На следующий день, 27 марта, будет проведено заседание съезда «Движения первых» и встреча научно-методического совета движения. Церемонию закрытия проведут 28 марта.
Ранее «Движение первых» объявило о запуске всероссийской акции «Наука будущего первых». В рамках мероприятия участники организации записывают короткие ролики о том, что они хотели бы изобрести, и фантазируют на тему того, что изобретут учёные в будущем.