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Регион
17 марта, 16:28

IV съезд «Движения первых» пройдёт в Национальном центре «Россия» 26–28 марта

Фото с мероприятия. Обложка © Пресс-служба «Движения первых»

Фото с мероприятия. Обложка © Пресс-служба «Движения первых»

С 26-го по 28 марта в Национальном центре «Россия» планируется проведение четвёртого съезда «Движения первых». Участвовать в программе собираются более двух тысяч россиян из 89 регионов страны.

Участники мероприятия. Фото © Пресс-служба «Движения первых»

Участники мероприятия. Фото © Пресс-служба «Движения первых»

Съезд «Движения первых» является важнейшим событием организации. Он является площадкой для совместного творчества основных участников воспитательного процесса — детей, родителей и наставников. На мероприятии будут подведены итоги акции «Ëлка желаний», а также дан старт новым сезонам всероссийского конкурса «Большая перемена» и всероссийского проекта «Театральное закулисье» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», сообщил председатель правления объединения Артур Орлов.

Главным моментом всей встречи будет заседание съезда, где взрослые и дети вместе обсудят итоги прошлогодней работы движения, наметив направления дальнейшего развития. На церемонии также будут награждать победителей «Премии первых».

Выступление на съезде. Фото © Пресс-служба «Движения первых»

Выступление на съезде. Фото © Пресс-служба «Движения первых»

Большую значимость также будет иметь заседание рабочей группы Международной ассоциации детских организаций (МАДО). Школьники совместно с их иностранными сверстниками будут делиться своими идеями о развитии МАДО и форматах взаимодействия молодёжи из разных стран.

Церемония открытия съезда запланирована на 26 марта. На следующий день, 27 марта, будет проведено заседание съезда «Движения первых» и встреча научно-методического совета движения. Церемонию закрытия проведут 28 марта.

Национальный центр «Россия» включат в турмаршруты для иностранных гостей
Национальный центр «Россия» включат в турмаршруты для иностранных гостей

Ранее «Движение первых» объявило о запуске всероссийской акции «Наука будущего первых». В рамках мероприятия участники организации записывают короткие ролики о том, что они хотели бы изобрести, и фантазируют на тему того, что изобретут учёные в будущем.

Владимир Озеров
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