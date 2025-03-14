Национальный центр «Россия» включат в турмаршруты для иностранных гостей

Национальный центр «Россия» в Москве готовится стать обязательным элементом туристических маршрутов для иностранных путешественников. По сообщению пресс-службы выставочной площадки, решение об этом было принято на съезде туроператоров.

«Сегодня мы готовы принимать гостей со всего мира. <...> Мы открыты для всех», — отметила гендир центра Наталья Виртуозова.

Она добавила, что в наццентре уже функционируют масштабные выставки, которые занимают несколько тысяч квадратных километров. Среди них, например «Путешествие по России» и «Рождение масштаба». В планах также организация ознакомительных туров для туроператоров из дружественных стран, добавил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.