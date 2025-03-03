В Национальном центре «Россия» прошёл концерт фестиваля авторской песни «Катюша»
На гала-концерте Всероссийского фестиваля авторской песни для девушек «Катюша» девушки из разных регионов РФ исполнили собственные произведения на темы «Воинская доблесть», «Семья и материнство», «Я горжусь Россией» и «Красота родного края». Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия».
«Национальный центр «Россия» — это действительно наше место силы и место гордости за нашу страну и за наших девчонок, которые поют про дом, про счастье, про жизнь, про мир, про любовь, про семью, про Родину. Они поют про наши российские духовно-нравственные ценности», — поделилась депутат Госдумы, председатель РРО ООГО «Союз женщин России» Лариса Тутова, отметив символичность места проведения мероприятия.
В рамках программы состоялась торжественная церемония награждения победительниц проекта, а также прошли выступления приглашённых звёзд и показ мод от российских дизайнеров. Специальными гостями концерта стали группы «Корни» и «Катюша».
Мероприятие объединило исполнительниц от 18 до 35 лет из разных городов страны. В состав жюри вошли ведущие деятели отечественной культуры, искусства, шоу-бизнеса и медиасферы. Проект был организован компанией «Дивербиум», продюсерским центром «Катюша» и концертно-продюсерской компанией «Т.Е.М.А.» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).
Ранее в Национально центре «Россия» прошло награждение победителей просветительская премия «Знание». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила награду заместителю генерального директора РСВ Оксане Ачкасовой. Премия была основана в 2021 году с целью отметить успехи российских специалистов в области образования. В текущем сезоне награда представлена в 21 категории и на участие подано 19 523 заявки из 89 регионов РФ и 56 стран.