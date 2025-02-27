Назван победитель просветительской премии «Знание»

Конкурс «Это у нас семейное», организованный платформой «Россия — страна возможностей», был признан лучшим просветительским проектом в категории «За вклад в сохранение семейных ценностей» на премии «Знание». Церемония награждения лауреатов проходит в национальном центре «Россия». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила награду заместителю генерального директора РСВ Оксане Ачкасовой.

«Сегодня стартуем с замечательной номинации, которая связана с самой главной ценностью, которая у нас есть, — ценностью семьи. Несмотря на то что эта номинация появилась впервые, тем не менее поступило достаточно большое количество заявок на участие в соревновании по этой номинации. Я благодарю всех тех, кто неравнодушен к самому главному, что у нас есть, — к нашим детям и к нашей семье», — сказала Голикова, напомнив, что номинация появилась как продолжение Года семьи, который прошёл в РФ в 2024 году.

Просветительская премия «Знание» была основана в 2021 году с целью отметить успехи российских специалистов в области образования. В текущем сезоне награда представлена в 21 категории и на участие подано 19 523 заявки из 89 регионов России и 56 стран. Лауреатами становятся те, кто получит наивысший балл после защиты своих образовательных проектов или достижений перед авторитетным жюри.