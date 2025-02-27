Назван победитель просветительской премии «Знание»
Конкурс «Это у нас семейное» стал победителем просветительской премии «Знание»
Конкурс «Это у нас семейное», организованный платформой «Россия — страна возможностей», был признан лучшим просветительским проектом в категории «За вклад в сохранение семейных ценностей» на премии «Знание». Церемония награждения лауреатов проходит в национальном центре «Россия». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила награду заместителю генерального директора РСВ Оксане Ачкасовой.
«Сегодня стартуем с замечательной номинации, которая связана с самой главной ценностью, которая у нас есть, — ценностью семьи. Несмотря на то что эта номинация появилась впервые, тем не менее поступило достаточно большое количество заявок на участие в соревновании по этой номинации. Я благодарю всех тех, кто неравнодушен к самому главному, что у нас есть, — к нашим детям и к нашей семье», — сказала Голикова, напомнив, что номинация появилась как продолжение Года семьи, который прошёл в РФ в 2024 году.
Просветительская премия «Знание» была основана в 2021 году с целью отметить успехи российских специалистов в области образования. В текущем сезоне награда представлена в 21 категории и на участие подано 19 523 заявки из 89 регионов России и 56 стран. Лауреатами становятся те, кто получит наивысший балл после защиты своих образовательных проектов или достижений перед авторитетным жюри.
Напомним, конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Результаты были объявлены в День семьи, любви и верности. 32 команды из 26 регионов России получили сертификаты на сумму 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий. В 2024 году было принято решение, что конкурс будет проводиться ежегодно.
Telegram / Это у нас семейное