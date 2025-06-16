Музыкальные группы «ГУДТАЙМС» и «АнимациЯ» выступят на московском фестивале «Наши в городе», который пройдёт 26 и 27 июля. Мероприятие проведут в кинопарке «Москино», это будет грандиозный летний праздник.

«Я безумно рад, что наша группа будет участвовать 26 июля в фестивале «Наши в городе». Отличный состав, куча хороших музыкантов, отличная сцена, громкий звук, яркий свет — всё, как вы любите. Ну и, конечно, лучшие песни лучшей на свете группы «ГУДТАЙМС», — сказал фронтмен коллектива Артём Шаров.

Вокалист группы «АнимациЯ» Костя Кулясов поделился, что их команда начнёт выступление в 15:00 и будет играть полноценный часовой сет. Помимо музыки, гостей мероприятия ждут развлечения для всей семьи. Организаторы подготовили тематические площадки и разнообразные фудкорты с широким выбором блюд.

«Мы всех вас ждём у сцены и надеемся, что и мы, и вы оставим друг о друге только хорошие впечатления. До встречи!» — сказал Кулясов.

Участниками фестиваля также станут «Ленинград», Radio Tapok, «ПилОт», F.P.G, «Крематорий», Nagart, Найк Борзов. Всего на две сцены кинопарка в летние выходные выйдет более 15 артистов.