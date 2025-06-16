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Регион
16 июня, 13:55

Группы «ГУДТАЙМС» и «АнимациЯ» выступят на московском фестивале «Наши в городе»

Группа «ГУДТАЙМС». Обложка © Life.ru

Группа «ГУДТАЙМС». Обложка © Life.ru

Музыкальные группы «ГУДТАЙМС» и «АнимациЯ» выступят на московском фестивале «Наши в городе», который пройдёт 26 и 27 июля. Мероприятие проведут в кинопарке «Москино», это будет грандиозный летний праздник.

«Я безумно рад, что наша группа будет участвовать 26 июля в фестивале «Наши в городе». Отличный состав, куча хороших музыкантов, отличная сцена, громкий звук, яркий свет — всё, как вы любите. Ну и, конечно, лучшие песни лучшей на свете группы «ГУДТАЙМС», — сказал фронтмен коллектива Артём Шаров.

Вокалист группы «АнимациЯ» Костя Кулясов поделился, что их команда начнёт выступление в 15:00 и будет играть полноценный часовой сет. Помимо музыки, гостей мероприятия ждут развлечения для всей семьи. Организаторы подготовили тематические площадки и разнообразные фудкорты с широким выбором блюд.

«Мы всех вас ждём у сцены и надеемся, что и мы, и вы оставим друг о друге только хорошие впечатления. До встречи!» сказал Кулясов.

Участниками фестиваля также станут «Ленинград», Radio Tapok, «ПилОт», F.P.G, «Крематорий», Nagart, Найк Борзов. Всего на две сцены кинопарка в летние выходные выйдет более 15 артистов.

Список участников фестиваля «Наши в городе» пополнили ещё две именитые рок-группы
Список участников фестиваля «Наши в городе» пополнили ещё две именитые рок-группы

Ранее Life.ru рассказал, что сразу в четырёх регионах России стартовал масштабный фестиваль «Блогеры России» от VK. Он проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Екатеринбурге. Для гостей подготовили подарки, угощения, лекции с участием популярных блогеров и полюбившуюся многим инсталляцию «Воздушная красота» — конструкцию из лент в цветах российского флага.


Наталья Афонина
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