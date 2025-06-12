Тысячи подростков и их кумиры: Фестиваль «Блогеры России» стартовал сразу в четырёх городах

В День России, 12 июня, жители страны не только наслаждались выходным, но и имели возможность принять участие в праздничных мероприятиях. Одним из ярких событий стал фестиваль «Блогеры России» от VK, который проходил одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Екатеринбурге.

Кадры с фестиваля. Видео © VK / Блогеры России

В Москве праздник развернулся на территории парка «Ходынское поле», где перед гостями выступили INSTASAMKA, Татьяна Куртукова, BEARWOLF, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, RAVILOVA и блогер ВАША МАРУСЯ. Санкт-Петербург встретил участников в Приморском парке Победы с концертной программой, которую открыла Валя Карнавал, а также выступлениями группы Wildways, МИЛАНЫ ХАМЕТОВОЙ и Rakhim.

На фестивале в Екатеринбурге внимание публики привлекли популярные блогеры: 20-летняя Аня Pokrov, одна из самых востребованных звёзд российского TikTok, актёр и блогер Саша Новиков (известный по сериалам «Пищеблок» и «Подслушано»), а также эксперт по медиафутболу и юмору Паша Дворецкий.

В рамках пермского фестиваля «Блогеры России» первым из хэдлайнеров выступил артист Gazan. Пперед ним на сцену вышла группа «Гуарана». В репертуаре Gazan прозвучал его популярный трек «Бархатные тяги».

Помимо этого, на фестивале в четырёх городах РФ были предусмотрены подарки, угощения, лекции с участием популярных блогеров и полюбившаяся многим инсталляция «Воздушная красота» – конструкция из лент в цветах российского флага.