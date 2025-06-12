«Давайте отмечать громко»: Shaman выпустил новую патриотическую песню ко Дню России

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) по случаю празднования Дня России подарил поклонникам новую песню «Гуляй, Россия!». Новостью о релизе он поделился в своём телеграм-канале.

Композиция сочетает в себе современный электронный бит с доминирующим звучанием акустической гитары. Концовки фраз в песне украшены народными вокальными мотивами, с акцентом на распевные гласные.

«Родные, поздравляю всех нас с Днём России! Давайте отмечать праздник громко, весело и с размахом, как умеем только мы. А саундтреком сегодняшнего дня будет моя новая песня «Гуляй, Россия!» — заявил певец.