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Регион
12 июня, 09:11

«Давайте отмечать громко»: Shaman выпустил новую патриотическую песню ко Дню России

Shaman выпустил новую патриотическую песню ко Дню России

Ярослав Дронов (Shaman). Обложка © Telegram / SHAMAN

Ярослав Дронов (Shaman). Обложка © Telegram / SHAMAN

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) по случаю празднования Дня России подарил поклонникам новую песню «Гуляй, Россия!». Новостью о релизе он поделился в своём телеграм-канале.

Композиция сочетает в себе современный электронный бит с доминирующим звучанием акустической гитары. Концовки фраз в песне украшены народными вокальными мотивами, с акцентом на распевные гласные.

«Родные, поздравляю всех нас с Днём России! Давайте отмечать праздник громко, весело и с размахом, как умеем только мы. А саундтреком сегодняшнего дня будет моя новая песня «Гуляй, Россия!» — заявил певец.

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Ранее свои поздравления с Днём России всем жителям нашей необъятной страны направили главы регионов, пожелав мира, процветания и новых свершений на благо Отечества. Также с праздником россиян и президента страны Владимира Путина уже поздравили многие мировые лидеры.

Мария Любицкая
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