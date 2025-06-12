«Давайте отмечать громко»: Shaman выпустил новую патриотическую песню ко Дню России
Shaman выпустил новую патриотическую песню ко Дню России
Ярослав Дронов (Shaman). Обложка © Telegram / SHAMAN
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) по случаю празднования Дня России подарил поклонникам новую песню «Гуляй, Россия!». Новостью о релизе он поделился в своём телеграм-канале.
Композиция сочетает в себе современный электронный бит с доминирующим звучанием акустической гитары. Концовки фраз в песне украшены народными вокальными мотивами, с акцентом на распевные гласные.
«Родные, поздравляю всех нас с Днём России! Давайте отмечать праздник громко, весело и с размахом, как умеем только мы. А саундтреком сегодняшнего дня будет моя новая песня «Гуляй, Россия!» — заявил певец.
Ранее свои поздравления с Днём России всем жителям нашей необъятной страны направили главы регионов, пожелав мира, процветания и новых свершений на благо Отечества. Также с праздником россиян и президента страны Владимира Путина уже поздравили многие мировые лидеры.