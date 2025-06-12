«Россия для счастливых»: На въезде в Красноярск заметили дорожный знак, который заставляет улыбнуться
На въезде в Красноярск заметили дорожный знак «Россия для счастливых»
Дорожный знак, который установили на въезде в Красноярск. Обложка © VK / «Нетипичный Красноярск»
Сегодня, 12 июня, в России отмечается День России – сравнительно молодой государственный праздник. Он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года, что обусловило второе название этого дня – День независимости России. На центральных площадях многих городов проходят праздничные мероприятия. На улицах можно увидеть российский триколор и не только.
Одним из необычных среди уличных оформлений стал дорожный знак, который заметили на въезде в Красноярск. Больше всего россиян порадовала надпись: «Россия для счастливых. Улыбнись». Многие автолюбители специально поехали к этому месту, чтобы сделать фотографию на фоне такого светлого пожелания.
Возможно, дорожный знак будет убран после празднования Дня России, однако пока эту информацию никак не прокомментировали.
Также главы ряда российских регионов обратились к жителям с праздничными поздравлениями в честь Дня России, пожелав благополучия, мирного неба и успехов в созидательном труде во имя Родины. В частности, губернатор Краснодарского края подчеркнул в своём сообщении, что мощь государства заключается в его гражданах, которые неизменно достойно справляются с любыми трудностями.