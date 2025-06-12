«Россия для счастливых»: На въезде в Красноярск заметили дорожный знак, который заставляет улыбнуться

Сегодня, 12 июня, в России отмечается День России – сравнительно молодой государственный праздник. Он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года, что обусловило второе название этого дня – День независимости России. На центральных площадях многих городов проходят праздничные мероприятия. На улицах можно увидеть российский триколор и не только.

Одним из необычных среди уличных оформлений стал дорожный знак, который заметили на въезде в Красноярск. Больше всего россиян порадовала надпись: «Россия для счастливых. Улыбнись». Многие автолюбители специально поехали к этому месту, чтобы сделать фотографию на фоне такого светлого пожелания.

Возможно, дорожный знак будет убран после празднования Дня России, однако пока эту информацию никак не прокомментировали.