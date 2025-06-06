Раскрыто имя второго хедлайнера летнего фестиваля «Наши в городе»

Объявлен второй хедлайнер фестиваля «Наши в городе», который состоится 26-27 июля в Москве. Помимо группы «Ленинград» перед гостями и жителями столицы выступит Radio Tapok.

«Всем привет! С вами Radio Tapok. Жду вас 26 июля на фестивале «Наши в городе». Я дам большой и сочный металлический военно-исторический сет. В общем, скоро увидимся!» – обратился к слушателям музыкант.

В концептуальную программу Radio Tapok войдут наиболее известные авторские композиции на исторические темы, такие как «Высота 776», «Цусима», «Петропавловск» и другие. Помимо этого, на московском фестивале прозвучат популярные хиты исполнителя.