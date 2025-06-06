Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 12:20

Раскрыто имя второго хедлайнера летнего фестиваля «Наши в городе»

Radio Tapok станет вторым хедлайнером летнего фестиваля «Наши в городе»

Radio Tapok. Обложка © Предоставлено Life.ru

Radio Tapok. Обложка © Предоставлено Life.ru

Объявлен второй хедлайнер фестиваля «Наши в городе», который состоится 26-27 июля в Москве. Помимо группы «Ленинград» перед гостями и жителями столицы выступит Radio Tapok.

«Всем привет! С вами Radio Tapok. Жду вас 26 июля на фестивале «Наши в городе». Я дам большой и сочный металлический военно-исторический сет. В общем, скоро увидимся!» – обратился к слушателям музыкант.

В концептуальную программу Radio Tapok войдут наиболее известные авторские композиции на исторические темы, такие как «Высота 776», «Цусима», «Петропавловск» и другие. Помимо этого, на московском фестивале прозвучат популярные хиты исполнителя.

ПилОт, F.P.G и Найк Борзов присоединятся к «Ленинграду» на фестивале «Наши в городе»
ПилОт, F.P.G и Найк Борзов присоединятся к «Ленинграду» на фестивале «Наши в городе»

Напомним, летний фестиваль при участии музыкального коллектива «Ленинград» запланирован на 26-27 июля в Москве. Также на мероприятии для посетителей выступят ещё 15 популярных исполнителей. Продолжительность каждого концертного сета составит не менее одного часа.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Другие новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar