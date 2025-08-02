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2 августа, 11:14

Сергей Кириенко зачитал послание Путина на открытии фестиваля Таврида-АРТ

Сергей Кириенко зачитал послание Путина на открытии фестиваля Таврида-АРТ. Фото © Предоставлено Life.ru

Сергей Кириенко зачитал послание Путина на открытии фестиваля Таврида-АРТ. Фото © Предоставлено Life.ru

На церемонии, ознаменовавшей начало Фестиваля молодого искусства «Таврида-АРТ», собравшихся приветствовал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. В ходе своего выступления он зачитал послание Владимира Путина.

Послание президента РФ. Видео © Life.ru

В письме глава государства подчеркнул значимость арт-кластера «Таврида» как уникальной площадки, где молодые творцы получают шанс раскрыть свой потенциал и воплотить идеи в жизнь. Президент отметил, что именно здесь зарождаются новые таланты и формируются творческие сообщества, способные влиять на культурный ландшафт страны.

Сергей Кириенко зачитал послание Путина на открытии фестиваля Таврида-АРТ. Фото © Предоставлено Life.ru

Сергей Кириенко зачитал послание Путина на открытии фестиваля Таврида-АРТ. Фото © Предоставлено Life.ru

Кроме того, Владимир Путин пожелал участникам и гостям фестиваля насыщенного и продуктивного времени, чтобы каждый смог не только познакомиться с разнообразными мероприятиями, но и почерпнуть ценный опыт у более опытных коллег, обогатившись знаниями и навыками.

Таким образом, фестиваль «Таврида-АРТ» сам по себе является мощным импульсом для развития молодёжного искусства, способствующим укреплению культурных связей и поддержке новых поколений творцов.

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Владимир Озеров
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