Каталог главных тем России представили на фестивале искусства Таврида.АРТ

На фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», который стартовал 1 августа, состоялась презентация каталога «Главные темы России: 2025». Издание представляет собой сборник актуальных тем, значимых дат и вдохновляющих историй, предложенных всеми регионами и федеральными органами власти для использования в качестве основы для новых творческих работ.

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В процессе подготовки каталога было собрано 1353 предложения по трём направлениям: актуальные темы, памятные даты и истории, вдохновляющие людей. Предложения поступили от 89 субъектов России и 46 федеральных ведомств. Итогом этой масштабной работы стал каталог, систематизирующий важные сюжеты как федерального, так и регионального значения.

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«Для нас важно, чтобы творческие люди, вдохновляющие миллионы, понимали, чем живёт страна, чувствовали запросы регионов, знали её героев. Возможно, эти истории найдут отклик и воплотятся в новых произведениях. В то же время и те, кто принимает решения, должны осознавать: без творцов, способных донести идеи до каждого, развитие невозможно. Такой диалог должен быть постоянным. И мы надеемся, что этот каталог станет мостом между теми, кто развивает страну, и теми, кто её вдохновляет», — сказал на презентации заместитель министра культуры РФ Сергей Першин.

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Кроме того, в издании собрано более 400 вдохновляющих историй людей и знаковых событий, включая биографии деятелей культуры, ветеранов Великой Отечественной войны, героев специальной военной операции, примеры гражданского мужества и профессионального героизма. Также в каталоге представлены 520 значимых дат общенационального и регионального значения, таких как юбилеи выдающихся деятелей культуры и знаменитых земляков, годовщины образования субъектов, городов, органов государственной власти и учреждений, важнейшие исторические события, профессиональные праздники и даты, посвящённые подвигу народа.

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Предложенные в каталоге сюжеты призваны стать ориентиром для литераторов, музыкантов, художников, режиссёров и других творческих работников при создании художественных произведений, реализации и оценке культурных проектов, а также формировании концепций культурных мероприятий. Каталог будет направлен в федеральные органы государственной власти, руководителям субъектов РФ, региональным органам исполнительной власти в сфере культуры, подведомственным Минкультуры России организациям, творческим союзам, институтам поддержки и представителям творческих индустрий.