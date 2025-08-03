Life.ru публикует фото с масштабного карнавального парада на фестивале «Таврида.АРТ»

Более 3500 участников из разных регионов страны объединил карнавальный парад на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму. Об этом Life.ru рассказали организаторы масштабного культурного мероприятия, проходившего с 1-го по 3 августа на территории арт-кластера «Таврида».

Главным событием фестиваля стало красочное шествие, маршрут которого пролегал как по суше, так и по морской акватории. Участники представили культурное наследие своих регионов через национальные костюмы, традиционные угощения и творческие выступления. Карнавал впервые в истории фестиваля прошёл и в черноморской акватории: водной колонной по морю прошли 150 человек.

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

«Мы действительно поражены масштабами и тем, как фестиваль и шествие сплачивают людей в единое целое! На карнавальном шествии мы смогли показать свою культуру и поделиться её разнообразием с другими регионами. Мы представили здесь самых ярких творцов разных направлений. И именно разнообразие помогло нам найти такую единую концепцию», — отметил руководитель делегации Татарстана Камолиддин Бобохонов, чей регион завоевал главный кубок карнавала.

Водный карнавал фестиваля «Таврида.АРТ» в Чёрном море. Фото © Предоставлено Life.ru

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

Жюри, в состав которого вошли известные артисты и эксперты, определило лучшие образы в четырёх номинациях. Особое внимание привлекли традиционные костюмы Ямало-Ненецкого округа и современные интерпретации национальных мотивов от команды Сургутского университета.