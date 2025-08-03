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Регион
3 августа, 17:23

Life.ru публикует фото с масштабного карнавального парада на фестивале «Таврида.АРТ»

В карнавальном параде фестиваля Таврида.АРТ в Крыму поучаствовали 3500 человек

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Обложка © Предоставлено Life.ru

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Обложка © Предоставлено Life.ru

Более 3500 участников из разных регионов страны объединил карнавальный парад на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму. Об этом Life.ru рассказали организаторы масштабного культурного мероприятия, проходившего с 1-го по 3 августа на территории арт-кластера «Таврида».

Главным событием фестиваля стало красочное шествие, маршрут которого пролегал как по суше, так и по морской акватории. Участники представили культурное наследие своих регионов через национальные костюмы, традиционные угощения и творческие выступления. Карнавал впервые в истории фестиваля прошёл и в черноморской акватории: водной колонной по морю прошли 150 человек.

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

«Мы действительно поражены масштабами и тем, как фестиваль и шествие сплачивают людей в единое целое! На карнавальном шествии мы смогли показать свою культуру и поделиться её разнообразием с другими регионами. Мы представили здесь самых ярких творцов разных направлений. И именно разнообразие помогло нам найти такую единую концепцию», — отметил руководитель делегации Татарстана Камолиддин Бобохонов, чей регион завоевал главный кубок карнавала.

Водный карнавал фестиваля «Таврида.АРТ» в Чёрном море. Фото © Предоставлено Life.ru

Водный карнавал фестиваля «Таврида.АРТ» в Чёрном море. Фото © Предоставлено Life.ru

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

Карнавальный парад фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

Жюри, в состав которого вошли известные артисты и эксперты, определило лучшие образы в четырёх номинациях. Особое внимание привлекли традиционные костюмы Ямало-Ненецкого округа и современные интерпретации национальных мотивов от команды Сургутского университета.

Фестиваль, в седьмой раз прошедший в Крыму, собрал на 250 гектарах более 300 мероприятий разных жанров — от театральных постановок до музыкальных шоу. Мероприятие стало важной площадкой для творческой реализации молодых талантов со всей России и привлекло множество туристов, совмещающих отдых с культурной программой.

Рома Зверь на фестивале Таврида.АРТ дал совет молодым артистам, желающим успеха
Рома Зверь на фестивале Таврида.АРТ дал совет молодым артистам, желающим успеха

Ранее Life.ru сообщал, что на фестивале «Таврида.АРТ» представили каталог «Главные темы России: 2025». Сборник включает актуальные для страны темы, значимые даты и вдохновляющие истории из разных субъектов РФ — всё это станет основой для будущих творческих работ. А небольшой музыкальный коллектив иностранных студентов исполнил песню «Я люблю тебя, Россия».

Сотни человек хором исполнили гимн России на открытии фестиваля Таврида.АРТ
Сотни человек хором исполнили гимн России на открытии фестиваля Таврида.АРТ
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Юрий Лысенко
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