Рома Зверь на фестивале Таврида.АРТ дал совет молодым артистам, желающим успеха

Музыкант, композитор и актёр кино, основатель и бессменный солист группы «Звери» Рома Зверь в интервью Life.ru дал совет подрастающему поколению, как добиться успеха в творчестве и в шоу-бизнесе. Артист поделился опытом на фестивале молодого искусства Таврида.АРТ в Крыму.

Рома Зверь на фестивале Таврида.АРТ. Видео © Life.ru

Коллективу «Звери» уже почти 25 лет, но его слушает и молодое поколение, а сам Роман стал хедлайнером молодёжного фестиваля. По словам композитора, для этого нужно не смотреть по сторонам, а работать и любить своё дело.

«Когда мы молоды, нам кажется, что на нас все смотрят и думают о нас. А потом проходит время и понимаешь, что зря переживал. Поэтому не смотрите по сторонам, работайте и любите свою работу. Потому что секрет успеха заключается в любви к своему делу», — ответил Роман.