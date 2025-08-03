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3 августа, 02:00

Рома Зверь на фестивале Таврида.АРТ дал совет молодым артистам, желающим успеха

Рома Зверь: Секрет успеха заключается в любви к своему делу

Музыкант, композитор и актёр кино, основатель и бессменный солист группы «Звери» Рома Зверь в интервью Life.ru дал совет подрастающему поколению, как добиться успеха в творчестве и в шоу-бизнесе. Артист поделился опытом на фестивале молодого искусства Таврида.АРТ в Крыму.

Рома Зверь на фестивале Таврида.АРТ. Видео © Life.ru

Коллективу «Звери» уже почти 25 лет, но его слушает и молодое поколение, а сам Роман стал хедлайнером молодёжного фестиваля. По словам композитора, для этого нужно не смотреть по сторонам, а работать и любить своё дело.

«Когда мы молоды, нам кажется, что на нас все смотрят и думают о нас. А потом проходит время и понимаешь, что зря переживал. Поэтому не смотрите по сторонам, работайте и любите свою работу. Потому что секрет успеха заключается в любви к своему делу», — ответил Роман.

Сотни человек хором исполнили гимн России на открытии фестиваля Таврида.АРТ
Сотни человек хором исполнили гимн России на открытии фестиваля Таврида.АРТ

Ранее Life.ru рассказывал, как на фестивале Таврида.АРТ иностранные студенты спели песню о любви к России. Участники коллектива представляли разные дружественные страны: Анголу, ЦАР, Мозамбик, Белоруссию, Ботсвану, Венесуэлу, Сирию, Сенегал, Чад и Мавританию. Фестиваль проходит в Крыму уже в седьмой раз.

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Обложка © Life.ru

Лия Мурадьян
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