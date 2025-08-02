Иностранные студенты спели песню о любви к России на фестивале Таврида.АРТ

Иностранные студенты спели песню «Я люблю тебя, Россия» на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму. Кадры исполнения оказались в распоряжении Life.ru.

Иностранные студенты поют «Я люблю тебя, Россия» на фестивале «Таврида.АРТ». Видео © Life.ru

Небольшой ансамбль существует не первый день. Студенты организовались в музыкальный коллектив в 2022 году и с тех пор разучивают патриотичные композиции.