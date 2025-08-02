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2 августа, 17:02

Иностранные студенты спели песню о любви к России на фестивале Таврида.АРТ

Иностранные студенты спели песню «Я люблю тебя, Россия» на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму. Кадры исполнения оказались в распоряжении Life.ru.

Иностранные студенты поют «Я люблю тебя, Россия» на фестивале «Таврида.АРТ». Видео © Life.ru

Небольшой ансамбль существует не первый день. Студенты организовались в музыкальный коллектив в 2022 году и с тех пор разучивают патриотичные композиции.

Каталог главных тем России представили на фестивале искусства Таврида.АРТ
Каталог главных тем России представили на фестивале искусства Таврида.АРТ

Напомним, что в Крыму сейчас проводится уже седьмой Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». На его открытии в этом году сотни посетивших мероприятие молодых людей хором спели гимн Российской Федерации.

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Обложка © Life.ru

Юрий Лысенко
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