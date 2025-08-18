Микробы, частички кожи и клещи: Дерматолог назвала три причины, чтобы не спать на чужой подушке

Сон на чужом постельном белье может таить в себе определенные риски для здоровья, особенно если оно плохо выстирано. Об этом Life.ru рассказала врач-дерматолог клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

По словам специалиста, в тканях могут сохраняться микробы, частицы кожи, косметики и постельные клещи.

«Для большинства людей они не представляют серьёзной угрозы, но у чувствительных людей способны вызывать аллергические реакции», — уточнила врач.

Она подчеркнула, что в гостиницах и поездах обычно соблюдают строгие стандарты стирки с применением высоких температур и дезинфицирующих средств. Однако перед использованием важно убедиться, что белье чистое, без пятен и неприятного запаха.

Собеседница Life.ru дала несколько советов для тех, кто часто путешествует:

при возможности брать с собой собственное постельное белье или простыню, которую можно стелить поверх чужого;

использовать специальные спальные мешки или защитные покрытия;

при появлении аллергической реакции заменить комплект.

Шухман также напомнила, как правильно ухаживать за домашним бельем. Его рекомендуется стирать каждые 1–2 недели при температуре не ниже 60 °C с использованием качественных моющих средств. Сушить лучше на солнце или в сушильной машине на высоких температурах.

«Главное — белье должно быть полностью сухим, иначе есть риск появления плесени. А хранить грязные и чистые комплекты лучше раздельно», — подчеркнула эксперт.