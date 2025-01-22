Педиатр подсказала родителям, как часто надо мыть и стирать детские игрушки

Когда в доме появляется малыш, перед новоиспечёнными родителями всплывает множество вопросов. В частности, многие папы и мамы теряются в догадках, нужно ли мыть и стирать игрушки. Одни утверждают, что грязь и бактерии, которые скапливаются на поверхности вещей, укрепляют иммунитет ребёнка. Однако врач-педиатр Вероника Стародубцева придерживается другого мнения.

По словам медика, бактерии и инфекции, живущие в мягкой плюшевой ткани и на других поверхностях, могут вызвать у детей аллергию, а также различные болезни. Поэтому важно стирать и мыть игрушки каждые две-четыре недели. Особенно это надо делать, когда у ребёнка прорезываются зубы, и он тянет всё вокруг себе в рот.

«Очень важно мыть игрушки после перенесённой болезни. Малыши до года часто изучают мир своим способом — всё, что попадает к ним в руки, тянется в рот. Особенно важно тщательно мыть игрушки в период, когда у малыша начинают прорезываться зубы. В этот период иммунитет детей ослаблен, организм подвержен заражению разным болезням», — объяснила Стародубцева в беседе с RuNews24.ru.

Она посоветовала мыть игрушки при помощи мягких моющих средств, желательно, гипоаллергенных и разработанных специально для детей. После игрушку надо прополоскать несколько раз в чистой воде и тщательно высушить.