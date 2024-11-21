«Ассоциируется с депрессией»: Названо самое частое детское заболевание
Педиатр Кардашова назвала СРК самым частым заболеванием у детей
Синдром раздраженного кишечника считается одним из самых распространённых функциональных расстройств пищеварительной системы, приводящих к дискомфорту и болям в животе, а также препятствующих нормальному опорожнению кишечника. Об этом рассказала педиатр и гастроэнтеролог София Кардашова. К слову, именно СРК чаще всего ставят детям.
«Во-первых, это нарушение, в частности, ускорение моторики кишечника. Во-вторых, это стрессы и психоэмоциональное напряжение. СРК часто ассоциируется с тревожными расстройствами и депрессией», — подчеркнула эксперт.
Стрессы, микровоспалительные процессы в слизистой оболочке кишечника и дисбаланс в микрофлоре могут оказывать влияние на развитие СРК. Научные исследования показывают, что изменения в соотношении полезных и вредных бактерий способствуют усугублению симптомов, в то время как использование пробиотиков может заметно улучшить состояние пациентов, отметила собеседница РИА «ФедералПресс».
Симптоматика СРК, по её словам, варьируется по интенсивности и включает боли и спазмы в животе, которые могут возникать во время дефекации, вздутие и метеоризм, а также нарушения стула, проявляющиеся запорами или диареей, и их чередование. При данном недуге рекомендуется избегать газированных напитков, капусты, бобовых, а также ограничить кофеин и сахар.
Включение в рацион питания клетчатки помогает нормализовать работу кишечника. Хотя СРК является хроническим заболеванием, правильно подобранное лечение с учётом питания, физической активности и поддержки психологического состояния может значительно облегчить симптомы и улучшить качество жизни пациентов.
Ранее будущих мам предупредили о факторах развития недоношенности. Эксперт подчеркнула, что ребёнок может родиться недоношенным из-за болезней, операций и других причин. Кроме того, педиатр объяснила, сколько должен весить рюкзак школьника.