Педиатр объяснила, можно ли простуженному ребёнку гулять зимой
Врач Малыгина призвала зимой не отпускать на улицу детей, страдающих от кашля
Можно ли заболевшего ребёнка зимой отпускать на улицу? Над этим вопросом ломают голову многие родители, ведь ситуация, действительно, неоднозначная. Если у вашего наследника нет температуры, он находится в бодром состоянии и ведёт себя активно, то подышать свежим воздухом будет даже полезно, уверена педиатр Евгения Малыгина.
«В таком случае, если у ребёнка, предположим, лёгкий насморк, заложенность носа, нет температуры, он бодр и активен, то конечно, выйти и подышать воздухом даже нужно», — рассказала она «Газете.ru».
Тем не менее, следует проконтролировать, чтобы ребёнок не вспотел и не замёрз, продолжила специалист, призвав родителей отложить длительные прогулки. А вот если малыш страдает от кашля, то от выходов на улицу зимой следует вовсе отказаться. Холод может стать дополнительной нагрузкой на здоровье, предупредила врач. Поэтому лучше просто проветривать помещение.
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