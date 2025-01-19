Педиатр объяснила, можно ли простуженному ребёнку гулять зимой

Можно ли заболевшего ребёнка зимой отпускать на улицу? Над этим вопросом ломают голову многие родители, ведь ситуация, действительно, неоднозначная. Если у вашего наследника нет температуры, он находится в бодром состоянии и ведёт себя активно, то подышать свежим воздухом будет даже полезно, уверена педиатр Евгения Малыгина.

«В таком случае, если у ребёнка, предположим, лёгкий насморк, заложенность носа, нет температуры, он бодр и активен, то конечно, выйти и подышать воздухом даже нужно», — рассказала она «Газете.ru».